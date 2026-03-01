search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Culisele celebrului scandal al dinamoviștilor la cazino. S-a aflat cine a fost capul răutăților: „Îl dau în gât! A zis că-l mănâncă palma, să mergem la păcănele"

Publicat:

După aproape un deceniu, adevărul despre unul dintre cele mai controversate momente din fotbalul românesc începe să iasă la iveală.

Dan Nistor Foto/Facebook
Dan Nistor Foto/Facebook

În martie 2017, patru jucători de la Dinamo București au fost surprinși într-un cazino din București, cu o zi înaintea unui meci important împotriva marii rivale, FCSB.

Imaginile au stârnit atunci un adevărat scandal

Erau vorba de Steliano Filip, Daniel Popa, Dan Nistor și Claudiu Bumba, care se aflau în acel moment în programul oficial al echipei, nu în timpul lor liber. Pe atunci, cei patru se pregăteau pentru returul semifinalelor din Cupa Ligii, competiție internă care nu mai există astăzi. În tur, Dinamo București câștigase clar, 4-1, ceea ce explică de ce atmosfera în lot era mai relaxată.

La aproape un deceniu de la acel episod, Dan Nistor a oferit propria versiune a întâmplării și a explicat cum s-a ajuns ca el și colegii săi din acea perioadă să fie surprinși într-un cazino.

„Eram mai tânăr, eram la Dinamo, da… Să vă spun acuma, să dau și pe cineva în gât! (râde). Eram la unul din celebrele mall-uri din București, stăteam la cafea dimineață vizavi (n.r. – de cazino), aveam semifinala de Cupa Ligii, cum era atunci, jucam cu Steaua. Și Filip, Steliano Filip, a zis că îl mănâncă palma, păcănele, gesturi de-astea băbești, ca să zic așa.

„A venit Mutu și ne-a zis: Dacă nu căștigați, amendă!”

Hai să intrăm! Am intrat și noi acolo, ne-am jucat, ce-am făcut, după care anumite persoane ne-au făcut anumite poze și ne-au pus pe diferite site-uri. A venit Adrian Mutu, care era atunci director la Dinamo, și ne-a zis: dacă nu câștigați azi, aveți nu știu câți bani amendă! Am început să îl înjur pe Stelu (n.r. – Steliano Filip): bă, ce-ai făcut! Bine, nu ne-a obligat el să mergem, am mers că așa am vrut!”, a admis Nistor, conform prosport.ro.

În prezent, Dan Nistor se află într-un punct impresionant al carierei. A atins borna de 500 meciuri în campionatul intern al României, fiind jucător de bază la Universitatea Cluj. Daniel Popa a revenit din Turcia, semnând cu Metaloglobus.

Claudiu Bumba se bucură de statutul de lider cu ETO Gyon, în Ungaria, iar Steliano Filip evoluează în liga a patra din Austria, la Union Edelweiss Linz.

