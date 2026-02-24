Dinamo atacă titlul cu atacantul păgubit în dosarul Nordis. A ales să poarte pe tricou un număr neobișnuit

Dinamo, formație de fotbal calificată în play-off cu două runde rămase de jucat din sezonul regular, l-a prezentat astăzi pe internaționalul George Pușcaș, venit în Superligă pentru a-și relansa cariera la 29 de ani.

Atacantul născut la Oradea este la prima experiență în Superliga de fotbal a României. El va purta numărul 47, anul de naștere al rivalei Steaua.

Titular în mandatul lui Edy Iordănescu, Pușcaș și-a pierdut postul de titular de la venirea lui Mircea Lucescu la echipa națională, fiind devansat de Bîrligea, Drăguș și de Alibec.

Pușcaș, care nu este pregătit fizic pentru a intra în primul 11, vine la Dinamo ca să întărească zona ofensivă, acolo unde „câinii” n-au niciun vârf de meserie.

Atât Mamadou Karamoko, cât și Alexandru Pop nu sunt atacanți la bază, iar Pușcaș este văzut drept fotbalistul care poate face diferența în play-off.

Pușcaș va câștiga în jur de 20.000 de euro pe lună. Nu a mai jucat de 8 luni și jumătate. Ultima lui apariție datează din 1 iunie 2025, când îmbrăca tricoul lui Bodrumspor.

El este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 900.000 de euro.

Numele lui Pușcaș a apărut în scandalul Nordis. Vârful de atac ar fi investit în controversarul proiect imobiliar suma de 1,3 milioane de euro.