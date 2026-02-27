S-a mai închis o ușă în nasul celor de la FCSB. Al patrulea loc de play-off a fost adjudecat

Universitatea Cluj este cea de-a patra echipă care și-a asigurat accesul în play-off, după ce a învins în această seară pe Oțelul, 4-0, în penultima etapă din Superliga. Indiferent ce se va întâmpla în restul partidelor din această rundă, cât și în ultima, „șepcile roșii” sunt sigure că vor juca în grupa de elită, alături de Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo.

Astfel, mai rămân două locuri disponibile, pentru care luptă patru echipe: CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA. Odată cu primele meciuri din această etapă, două formații care mai sperau la play-off nu mai au șanse de prinde primele șase locuri: FC Botoșani (1-3 cu Hermannstadt) și Oțelul, învinsa studenților clujeni.

Cele mai mari șanse de a prinde grupa de elită le au CFR Cluj (47 de puncte, mai are de jucat cu Farul și Dinamo), și FC Argeș (46 de puncte, mai are de jucat cu Dinamo și Unirea Slobozia). Cu câte o victorie, cele două formații lasă în afara play-off-ului pe campioana FCSB. Roș-albaștrii ar deveni astfel al doilea club care ar rata calificarea în primele 6 din postura de deținătoare a titlului, după Farul.

FCSB are nevoie de o minune

FCSB ar putea urca în play-off cu două victorii în ultimele două etape, cu care ar acumula 49 de puncte. Mai întâi trebuie să treacă de UTA, la Arad, apoi să învingă o altă formație ardeleană, pe U Cluj. Succesele trebuie coroborate cu două alte scenarii: FC Argeș să nu ia mai mult de două puncte, în timp ce CFR Cluj să obțină unul singur în ultimele două partide din sezonul regulat.

Și UTA mai speră la play-off, dar e nevoită să le bată pe FCSB și pe Metaloglobus, ceferiștii clujeni să piardă tot, iar piteștenii să ia un singur punct.