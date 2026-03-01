search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Gigi Becali vrea ca FCSB să boicoteze ultimele meciuri din sezonul regular, cu UTA Arad și U Cluj, în semn de protest. „Nu ne mai prezentăm!”

0
0
Publicat:

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a declarat că ia în calcul ca roș-albaștrii să nu se mai prezinte la ultimele două partide din sezonul regulat, ca reacție la controversele din meciul Farul Constanța vs. CFR Cluj, încheiat 1-2.

Gigi Becali Foto/Inquam
Gigi Becali Foto/Inquam

După înfrângerea de la Ovidiu, FCSB mai are o singură șansă de a prinde play-off-ul Ligii 1. Campioana României trebuie să o depășească pe FC Argeș.

Becali a precizat că ia în calcul ca echipa să nu se mai prezinte la meciurile cu UTA Arad și Universitatea Cluj, ca formă de protest față de arbitrajul din partida de la Ovidiu.

„Cum a spus Zicu, ei sunt victime colaterale, din cauza situației. Noi suntem victima principală aici. L-am auzit pe Gică Popescu. L-am sunat pe Argăseală, nu mi-a răspuns și vreau să știu care sunt consecințele. Să vedem mâine ce se întâmplă că mai avem o șansă (n.r. ca FC Argeș să nu câștige cu Dinamo). Dacă nu avem șanse, să nu mai jucăm meciurile.

Dacă e 0-3, 0-3, asta e, șase puncte și gata. Să vedem dacă sunt și alte consecințe. Dacă sunt numai astea... Trebuie să fie cineva care să tragă semnalul de alarmă.

Ce să vezi mai mult decât că-l răsucește (n.r. Huja pe Doicaru)? Îl trage de tricou de-l răsucește. Nu putea jucătorul ăsta să se răsucească în aer, că nu e gimnast, îl răsucește în aer, îi duce tricoul la spate!, a declarat Becali, conform digisport.ro.

„Ăia din VAR, cu ei e în neregulă ceva. Te lasă mut!”

Finanțatorul campioanei și-a continuat atacurile la adresa lui Iulian Călin și Claudiu Marcu, cei aflați în camera VAR la meciul Farul Constanța vs CFR Cluj.

„Dacă nici aici nu vezi și nu vrei să dai, ce se întâmplă? Spun și eu că e altceva. A spus și Avram, că dacă vedea, dădea. Ce spune Avram, cu alte cuvinte? Ăsta, Florin Andrei, îl cunosc, e om corect și drept, dacă vedea, dădea. Ăia din VAR, cu ei e în neregulă ceva. Cu alte cuvinte, Florin Andrei ar fi dat. Îi știe el care-s corecți.

Sunt niște situații care te lasă mut. Nici Gică Popescu nu știa ce să mai zică, ce să mai comenteze. Cel mai deștept a fost Zicu, a spus că ei sunt victime colaterale. Pentru astea două faze, nu ne mai prezentăm două meciuri. Două faze, două meciuri nejucate. Ca să vedem ce face Liga, ce face Burleanu, ce face Vassaras!, a mai spus Gigi Becali.

