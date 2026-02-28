search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
CFR Cluj intră cu scandal în play-off, după a zecea victorie consecutivă în Superliga

CFR Cluj s-a calificat sâmbătă seară în play-off-ul Superligii de fotbal, alăturându-se celor de la Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid și Universitatea Cluj, după ce a obținut a zecea sa victorie consecutivă în campionat, 2-1 cu Farul.

Ardelenii și-au asigurat calificarea în play-off. Foto Facebook CFR Cluj
Ardelenii și-au asigurat calificarea în play-off. Foto Facebook CFR Cluj

Miracolul înfăptuit sub comanda lui Daniel Pancu - CFR Cluj era creditată la jumătatea sezonului cu 5% șanse de a prinde grupa de elită - a venit însă cu o mare controversă: ardelenii au fost iertați de un penalty în minutul 90+2. Huja a tras de tricou un adversar în careu, arbitrul nu a avut reacție, VAR-ul nu a intervenit, astfel că ceferiștii au bifat un record de 10 victorii consecutive în Superliga.

Clujenii au dat dovadă de pragmatism la Ovidiu, marcând în prima repriză prin Alibek Aliev (16), după o pasă de la Andrei Cordea, şi prin Gustavo Marins (27), care a deviat în propria poartă centrarea lui Karlo Muhar. Farul a dominat jocul, dar nu a reuşit să înscrie decât o dată, prin Alexandru Işfan (65). Constănțenii au mai reclamat un penalty, în afară de cel din prelungirile partidei, însă și de data aceasta arbitrul a trecut cu vederea un fault al ardelenilor în propriul careu.

Gică Popescu amenință cu retragerea echipei 

Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, Universitatea Cluj și CFR sunt sigure de accederea în play-off, rămânând un sigur lor disponibil, pe care se bat FC Argeș, FCSB și UTA. Situația va fi cel mai probabil duminică, atunci când arădenii primesc vizita campioanei (21.00), iar piteștenii dau piept cu Dinamo (18.00).

”Dacă se va mai întâmpla vreodată așa ceva, voi scoate echipa de pe teren, fără discuție. Suntem la capătul răbdării după meciurile de la Pitești și cel de astăzi. Cât să mai suportăm? Asta e rea-intenție”, a tunat președintele ”marinarilor”, Gică Popescu

Farul - CFR Cluj 1-2 (0-2)

Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Işfan (65)/ Alibek (16), Gustavo Marins (autogol, 27).

