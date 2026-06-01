Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
CSU Știința completează tabloul: Bucureștiul va avea trei reprezentante în „Liga Florilor” 2026/2027

Se cunosc ultimele echipe care vor evolua și în sezonul viitor al primei ligi de handbal din România. După disputarea meciurilor din turneele de baraj, HC Zalău și CSU Știința București și-au asigurat prezența în Liga Florilor, în timp ce la masculin, CSM Sighișoara și CS Medgidia au ieșit câștigătoare din lupta pentru promovare și menținere.

Știința București Foto/Facebook

HC Zalău și-a confirmat statutul de favorită după victoria cu 31-27 în fața formației CSM Galați. De cealaltă parte, CSU Știința București a obținut succesul decisiv împotriva echipei CSM Roman, scor 39-36. Cele două formații au ocupat primele locuri în clasamentul turneului.

Cele două formații și-au asigurat prezența în sezonul 2026/2027 al Ligii Florilor, alăturându-se celorlalte echipe din primul eșalon al handbalului feminin românesc,

Echipele care vor evolua în următoarea ediție, feminin: Gloria Bistrița, CSM București, Corona Brașov, SCM Rm. Vâlcea, Dunărea Brăila, CSM Slatina, Rapid București, Minaur Baia Mare, SCM Craiova, Târgu Jiu, CSM Iași, CSM Târgu Jiu, HC Zalău și CSU Știința București.

La masculin, sistemul de desfășurare a fost diferit, cu doar trei echipe implicate

CSM Sighișoara a dominat întrecerea și a câștigat ambele partide disputate, învingând atât CS Medgidia, cât și echipa din Pitești. Pentru al doilea loc disponibil, Medgidia și Pitești au oferit un duel echilibrat, decis la limită de formația dobrogeană, care s-a impus cu 28-27 și și-a asigurat astfel obiectivul, promovarea în „Liga Zimbrilor”.

Un meci extraordinar, cu un consum emoțional foarte mare. Atitudinea băieților a fost exact ca cea din primul joc, și-au dorit din tot sufletul să promoveze în Liga Națională. Am început prost meciul, dar pe parcurs am simțit că suntem valoric peste adversari. Mulțumim și suporterilor care au venit și ne-au susținut. Sprijinul lor a contat enorm de mult în desfășurarea jocului. Mulțumim oamenilor de acasă, care au fost timpul alături de noi și și-au dorit la Medgidia să promoveze în prima divizie. Am simțit că jucătorii au evoluat și pentru noi, ca antrenori, pentru oraș și pentru ei!, a admis Adrian Georgescu, antrenor al CS Medgidia, la finalul partidei.

CSA Steaua și CSO Teutonii Ghimbav obținuseră deja promovarea.

Echipele care vor evolua în următoarea ediție, masculin: Dinamo, Buzău, CSM București, Poli Timișoara, Potaissa Turda, CSM Vaslui, Minaur Baia Mare, CSU Suceava, CSM Constanța, U Cluj, CSA Steaua, Teutonii Ghimbav, CSM Sighișoara și CS Medgidia.

