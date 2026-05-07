Mesajul handbalistei de la U20 surprinsă cu țigara în mână în club: „Ne asumăm tot ce facem”

După terminarea unei competiții (în perioada 7-11 aprilie 2026, Târgu Mureș a găzduit Trofeul Carpați dedicat naționalelor U20), handbalistele din naționala U20 a României au mers în club.

Echipa a disputat toate cele 3 meciuri în primele 4 zile ale competiției și, în seara zilei de 10 aprilie, sportivele, însoțite de Viorel Mazilu, directorul tehnic al FRH, au dat buzna într-un club de noapte din Târgu Mureș.

Imagini cu fetele având țigări în mână și înconjurate de alcool au fost postate pe pagina de Facebook a clubului de noapte Breeze By The Lake, lângă animatoare care încing ringul seară de seară în locație.

Între timp, a venit și o primă reacție de la Teodora Damian, jucătoarea surprinsă cu o țigară electronică în imaginile postate pe pagina clubului. Handbalista lui Minaur Baia Mare a scris, pagina sa de Facebook că era în afara programului și că nu vede nicio problemă în ceea ce a făcut.

„Ne asumăm tot ce facem și nu ne ascundem după deget. Dar nu acceptăm lecții de moralitate de la persoane care nu au fost o zi în locul nostru și care confundă o seară de relaxare cu lipsa de profesionalism”, a scris Teodora (19 ani).

Directorul tehnic al FRH a afirmat că jucătoarele primiseră din partea municipalității invitația de a participa la petrecere și a spus că a fost o activitate voluntară. De asemenea, el a invocat un presupus complot împotriva sa și i-a luat apărarea lui Damian, explicând că „inclusiv dintre cei mai mari handbaliști fumează”.