Operațiune franceză în Atlantic. Macron a făcut publice imagini cu sechestrarea unui petrolier rusesc din flota fantomă a Moscovei

Emmanuel Macron a publicat imagini cu intervenția Marinei franceze din Oceanul Atlantic, unde forțele franceze au oprit și au escortat un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei.

Marina franceză a sechestrat duminică, 31 mai, petrolierul „Tagor” în Oceanul Atlantic, într-o operațiune desfășurată la peste 400 de mile nautice vest de coasta Bretaniei, cu sprijinul mai multor parteneri internaționali, între care Regatul Unit. Nava venea din Murmansk și a fost oprită în cadrul acțiunilor de control derulate asupra navelor suspectate că fac parte din flota fantomă a Rusiei.

Potrivit prefecturii maritime din Atlantic, după urcarea la bord a unei echipe de inspecție, verificarea documentelor a confirmat suspiciuni legate de nereguli privind pavilionul navei. În acest context, nava a fost plasată sub escorta Marinei franceze către o zonă de ancoraj, unde continuă verificările.

Emmanuel Macron a făcut publice imagini din timpul operațiunii și a transmis că astfel de nave ocolesc sancțiunile internaționale, încalcă regulile dreptului mării și contribuie la finanțarea războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Aceste nave ridică și probleme de securitate și de mediu, a precizat preşedintele francez pe platforma X, subliniind determinarea „constantă și totală” a Franței de a combate flota fantomă rusească.

Căpitanul navei „Tagor” este cetățean rus, potrivit Ambasadei Rusiei, care a solicitat clarificări autorităților franceze privind prezența cetățenilor ruși la bord și a transmis că nu a fost notificată oficial în legătură cu acțiunile întreprinse împotriva petrolierului.

Incidentul de duminică este al patrulea de acest tip, după ce în în ultimele luni Franţa a reţinut alte trei nave suspectate ca făcând parte din aşa-numita flotă fantomă rusească, cărora le-a permis apoi să plece mai departe, după ce au achitate amenzile dispuse.

Vă reamintim că, recent, Franța a anunțat că intenționează să înăsprească sancțiunile pentru încălcarea regulilor privind pavilionul și refuzul de a se supune controalelor maritime, în contextul acțiunilor împotriva navelor din flota fantomă rusă.