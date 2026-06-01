Comisarul european pentru drepturile omului avertizează România: Există încă azile neautorizate unde au fost raportate abuzuri și neglijență

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O’Flaherty, a transmis un avertisment autorităților române după vizita efectuată în România în perioada 26-29 mai, în cadrul căreia a analizat situația persoanelor vârstnice din centrele de îngrijire pe termen lung.

În declarația publicată la finalul vizitei, oficialul european a apreciat eforturile făcute de România pentru adaptarea sistemului de asistență socială la îmbătrânirea populației, însă a subliniat că persistă probleme serioase care necesită intervenții rapide.

Îngrijorări privind azilele neautorizate

Una dintre principalele preocupări exprimate de comisar vizează existența unor centre de îngrijire care funcționează fără licență și în care au fost raportate acuzații grave de abuz și neglijență.

„Existența căminelor neautorizate, unde au fost raportate acuzații grave de abuz și neglijare, reprezintă un motiv de îngrijorare”, a transmis Michael O’Flaherty, în concluziile vizitei enumerate pe site-ul Consiliului Europei.

Oficialul a cerut autorităților române să aplice riguros cadrul de autorizare a centrelor și să asigure desfășurarea unor anchete eficiente pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.

Apel pentru monitorizare independentă

Comisarul a subliniat că supravegherea independentă a instituțiilor de îngrijire rămâne esențială și a solicitat consolidarea sprijinului acordat instituției Renate Weber, precum și altor mecanisme de control și organizațiilor societății civile care monitorizează centrele sociale.

În timpul vizitei, Michael O’Flaherty s-a întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății, ai Parchetului General, ai Avocatului Poporului și ai organizațiilor neguvernamentale.

România, în fața provocării îmbătrânirii populației

Potrivit concluziilor prezentate de oficialul european, România se confruntă cu o creștere constantă a numărului de persoane vârstnice, ceea ce va genera o presiune tot mai mare asupra sistemului de îngrijire pe termen lung.

Raportul evidențiază deficitul de locuri în centrele rezidențiale, dar și lipsa serviciilor suficiente de îngrijire la domiciliu și în comunitate.

În același timp, comisarul a salutat progresele realizate în ultimii ani, inclusiv adoptarea unor standarde de calitate îmbunătățite pentru serviciile de îngrijire și reformele aflate în desfășurare în domeniile sănătății și protecției sociale.

Solicitare pentru accelerarea reformelor

Michael O’Flaherty a încurajat autoritățile române să finalizeze reformele începute și să îmbunătățească coordonarea dintre sistemul medical și cel social pentru a răspunde nevoilor complexe ale persoanelor vârstnice.

Totodată, oficialul a insistat că persoanele vulnerabile, în special cele afectate de sărăcie, trebuie să beneficieze de acces real la servicii de îngrijire și sprijin.

„Nimeni nu trebuie să rămână neprotejat sau să cadă printre lacunele sistemului existent”, a transmis comisarul.

La finalul vizitei, acesta a apreciat că problemele legate de îmbătrânirea populației, îngrijirea pe termen lung și respectarea drepturilor persoanelor vârstnice trebuie să primească o atenție sporită la cel mai înalt nivel politic, având în vedere provocările demografice cu care se confruntă România.

Pericol maxim în azilele din Neamți

Cadrele de ISU Neamţ au făcut, în urmă cu mai bine de doi ani, controale la unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor şi persoanelor cu dizabilităţi, iar concluziile nu sunt deloc îmbucurătoare.

Verificările au fost efectuate în martie 2024, iar la zece astfel de centre s-a constat că, deşi anul trecut au fost ample acţiuni şi-n Neamţ după descoperirea „Azilelor groazei“ din Ilfov, nereguli sunt multe în ceea ce priveşte securitatea la incendiu.