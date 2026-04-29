Strategie agresivă de transferuri la CSM București: a noua achiziție confirmată este o suedeză

Echipa feminină de handbal CSM București, calificată în Final Four-ul Ligii Campionilor, a anunțat, luni, pe site-ul său oficial, transferul extremei dreapta Matilda Sofia Forsberg, începând cu următorul sezon competițional.

Suedeza care joacă în Liga Florilor, la Gloria Bistrița, a semnat un contract pentru următorii doi ani cu CSM București. Născută în 26 februarie 1998, Forsberg este o „extremă dreapta renumită pentru rapiditate și eficiența din atac, fiind o handbalistă care excelează pe contraatac, fiind și foarte eficientă la finalizarea din unghiuri dificile”, o descrie CSMB.

„Sunt foarte fericită că îmi pot continua călătoria în handbal în România. În general, sunt impresionată de dăruirea, energia și pasiunea pe care românii o arată pentru handbal, jocul pe care îl iubesc. Când am fost abordată de Bojana (Popovic) și echipa de la CSM, m-am simțit foarte onorată și privilegiată - având în vedere istoria și victoriile CSM de-a lungul anilor. Mai mult, am crescut cu mentalitatea suedeză de a 'face tot ce am mai bun în toate situațiile' (să mă dezvolt ca individ și să adaug energie echipei mele), dar cu atmosfera de a face parte dintr-o cultură câștigătoare și de a o promova.

Aștept cu nerăbdare să realizez multe alături de Bojana, restul conducerii CSM București, noile mele colege de echipă, pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus pentru sezoanele viitoare, pentru a împărtăși succesul nostru, pentru a aduce dragoste și bucurie suporterilor noștri”, a declarat Matilda Forsberg la semnarea contractului.

Matilda Forsberg are în acest sezon de EHF Champions League un procentaj de 76% (22 goluri din 29 aruncări) în cele 8 meciurile jucate pentru Gloria. A mai jucat la nivel înalt la Savehof și vine la CSM București unde va juca alături de două colege din naționala Suediei, Tyra Axner și Jenny Carlson.

„Ne bucurăm de venirea Matildei în echipa noastră și suntem încrezători că potențialul și calitățile sale sportive vor contribui la atingerea obiectivelor echipei. Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul CSM București!”, a spus Aurelia Brădeanu, team managerul echipei.

Transferurile anunțate deja de CSM București pentru sezonul viitor



centrul rus Daria Dmitrieva (Ferencvaros);

extrema dreaptă maghiară Dorottya Faluvegi (SG BBM Bietigheim);

interul stânga maghiar Csenge Kuczora (Thuringer HC);

pivotul feroez Pernille Brandenborg (Storhamar Handball Elite);

interul stânga suedez Tyra Axner (Metz Handball);

portarul Denisa Șandru (CS Rapid);

centrul suedez Jenny Carlson (Molde Elite);

portarul Yuliya Dumanska (Minaur Baia Mare).