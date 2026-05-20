Percheziții la Consiliul Județean Brăila și la clubul local de handabal condus de ginerele fostului premier Mihai Tudose

Procurorii DNA fac percheziții la CJ Brăila, condus de Francisk Iulian Chiriac (PSD). Perchezițiile sunt și la clubul de handbal HC Dunărea Brăila, procurorii suspectând săvârșirea mai multor fapte de corupție.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu, prin care ar fi fost obținute foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane, în legătură cu modul de alocare a unor fonduri publice.În cursul zilei de 20 mai 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Brăila”, potrivit unui comunicat DNA.

Clubul sportiv HC Dunărea Brăila este condus Adrian Manole, ginerele fostului premier Mihai Tudose, Adrian Manole.