Un cuplu din Portland, statul Oregon, a dat în judecată vecina de alături și solicită despăgubiri de peste 200.000 de dolari, după ce un miros toxic provenit de la o căsuță mobilă amplasată pe proprietatea acesteia le-ar fi afectat grav sănătatea și viața de zi cu zi.

Potrivit publicației New York Post, John și Trudy Benjamin, care locuiesc de peste 40 de ani în cartierul Parkrose Heights, susțin că au fost nevoiți să poarte măști de gaz cu filtre de carbon chiar și pentru a ieși în propria curte.

Problemele au început în august 2025, când cei doi au observat un miros puternic provenind de la căsuța mobilă aflată pe terenul vecinei lor, Karen Ward.

Inițial, mirosul a fost suportabil, însă în lunile următoare situația s-a agravat. Cuplul susține că aerul era impregnat cu un amestec de apă uzată și substanțe chimice, ceea ce i-a împiedicat să mai desfășoare activități obișnuite precum grădinăritul sau relaxarea în aer liber.

Potrivit avocatului familiei, Karl Anuta, una dintre ipotezele luate în calcul este că o toaletă chimică utilizată în căsuța mobilă s-ar fi revărsat în sol. Acesta susține că proprietara ar fi folosit înălbitor pentru a reduce mirosul, iar amestecul dintre clor și amoniacul prezent în urină poate genera gaze toxice periculoase pentru sănătate.

Conform plângerii depuse în instanță, John Benjamin, în vârstă de 77 de ani, ar fi leșinat din cauza expunerii la miros și s-ar fi accidentat grav în urma căzăturii.

Bărbatul și-a fisurat rotula și a avut nevoie de intervenție chirurgicală și recuperare medicală.

Medicii le-ar fi recomandat celor doi să părăsească temporar locuința pentru a evita efectele expunerii continue.

Cuplul afirmă că a fost nevoit să țină ferestrele închise în permanență și să folosească măști de protecție chiar și atunci când cobora din mașină în fața casei.

Karen Ward, care se apără fără avocat, a declarat că toaleta și sistemul septic portabil au fost îndepărtate la sfârșitul lunii aprilie, iar zona a fost curățată.

Cu toate acestea, soții Benjamin susțin că mirosul persistă și că atât ei, cât și vizitatorii lor continuă să acuze simptome precum amețeli și greață.

Prin procesul intentat, cei doi cer despăgubiri morale de până la 200.000 de dolari.

De asemenea, solicită instanței să oblige proprietara să îndepărteze complet căsuța mobilă sau să interzică utilizarea acesteia până la conectarea la rețeaua de canalizare și eliminarea definitivă a sursei de poluare.

Cazul urmează să fie analizat de instanțele din Oregon, care vor decide dacă vecina poate fi trasă la răspundere pentru prejudiciile reclamate de cuplu.