search
Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cea mai seducătoare antrenoare, criticată după ce a leșinat în timpul meciului. Acuzată de prefăcătorie: „De la atâta gesticulat!”

0
0
Publicat:

În timpul confruntării dintre Gloria Bistrița și CS Rapid, scor final 23-24, Mihaela Evi, antrenoarea formației dintâi, a fost protagonista unui moment care a indus panică printre suporterii din tribună.

Mihaela Evi Foto/Instagram
Mihaela Evi Foto/Instagram

Antrenoarea și-a pierdut cunoștința pe marginea terenului, momentul declanșând o întreagă polemică pe rețelele sociale.

„Când nu merge jocul, dau vina pe arbitraj!”

Conform paginii de Facebook „Handbal feminin”, intențiile antrenoarei ar fi altele decât acelea de a pune în valoare sportul, criticând totodată atitudinea acesteia față de oficiali. Mai mult, contestatarii sunt de părere că presiunile exercitate asupra arbitrajului, cât și nenumăratele intenții de afirmare pe social media ale antrenoarei, nu fac altceva decât să întineze imaginea tinerelor jucătoare și să le distrugă experiența junioratului.

„Staff-ul Gloriei Bistrița, mult prea focusat pe arbitraj şi foarte puțin pe jocul de handbal al propriei echipe. Ca de obicei, «arbitrii sunt hoți». O parte a publicului bistrițean s-a sălbăticit din această cauză, văzând mereu antrenorii de pe bancă gesticulând şi protestând la aproape fiecare fază. Fără nicio exagerare, asta fac mereu, tot timpul. Când nu merge jocul, dau vina pe arbitraj. Pun o presiune foarte mare pe arbitri şi asmut şi publicul spectator împotriva lor. Apar huiduielile, scandările, ura. Un fel de peruş la scară mai mică, aşa se comportă cei de pe banca Gloriei.

„Păcat că avem astfel de scene la acest nivel!”

Şi nu de acum, de ani de zile! Urmează textul lacrimogen pe rețelele sociale, despre cum au fost ei furați de arbitri. Mai mult, prin acest comportament, îşi mai pun şi sănătatea în pericol. Astăzi, antrenoarea gazdelor a leşinat în minutul 58, de la atâta gesticulat şi sărit pe marginea terenului. Din fericire şi-a revenit rapid, medicii au intervenit prompt, însă a dat tututor o mare sperietură. Păcat că vedem astfel de comportamente şi scene la acest nivel, unde ar trebui să conteze doar handbalul şi progresul real al micilor handbaliste.

Foamea de rezultate rapide, eventual şi «fabricate», e însă prea mare. A devenit disperare pentru unii, pentru a avea cu ce se lăuda pe social media!, au scris cei de la „Handbal feminin”.

Mihaela Evi Foto/Instagram
Mihaela Evi Foto/Instagram
Gloria Bistrița iese cu capul sus din Liga Campionilor la handbal. Prestație onorabilă pe terenul lui Brest

„A venit o fază care m-a lăsat fără aer!”

Leșinul Mihaelei Evi ar fi fost provocat de una dintre deciziile de arbitraj din seara meciului.

La meciul de astăzi, după o faza care m-a lăsat fără cuvinte, a venit una care m-a lăsat fără... aer. Am vrut să ridic brațele, am amețit si am leșinat pentru câteva minute. Nu mi-am pierdut cunoștința, auzeam tot ce se vorbea în jurul meu. Și nici nu m-am speriat. Asta nu s-a întâmplat pentru că sunt prea slabă sau nu mănânc. Și nici pentru că strig prea mult. Dimpotrivă, poate pentru că tac prea mult. Lucrurile pe care mă abțin să le spun, uneori, apasă.În schimb, exteriorizarea la reușite face bine.

Și mie, și fetelor mele. Dar stau și mă întreb: câtă frustrare și răutate trebuie să existe, încât să folosești un moment ca acesta pentru un nou atac la persoană? Sau să ajungi să scrii despre cineva, indiferent de ce simți, «speram să nu se mai ridice».

„Dacă deranjează atât de tare, înseamnă că sunt bună!”

«Minunata» pagină de handbal care a avut, la început, un rol frumos, cu informații cu adevărat utile, dar care s-a transformat într-o pagină de propagandă și atacuri la persoană. Nu doar în cazul meu.

E interesant cum cineva care susține că «nu sunt bună de nimic» și «nu sunt importantă» simte nevoia să vorbească atât de des despre mine. De obicei, când ceva nu contează, treci mai departe. Nu construiești un discurs în jurul lui. Dar înțeleg, e mult mai ușor să arunci cuvinte din umbră decât să îți asumi ceva real, în lumină.

Eu nu o să răspund cu aceeași energie. Pentru că diferența dintre noi e simplă: unii comentează, alții construiesc. Și aleg, în continuare, să rămân în partea care construiește. Pe teren, dar și în social media, pentru că dacă deranjează atât de tare, înseamnă că sunt bună!, a transmis Mihaela Evi, pe Facebook.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
digi24.ro
image
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
gandul.ro
image
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
mediafax.ro
image
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu a spus care e fotbalistul pe care-l admiră: ”Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
fanatik.ro
image
Box feminin pe scena Teatrului Excelsior: patru femei luptă pentru libertate într-o lume a bărbaților. Regizoarea Sânziana Stoican: „Toate temele spectacolului sunt extrem de actuale”
libertatea.ro
image
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a câștigat 6 milioane de euro la loto a ajuns în scurt timp să aibă datorii de 150.000 de euro
antena3.ro
image
Bancherul care a administrat în ultimul deceniu miliardele de euro ale românilor dintr-o bancă elveţiană a plecat
zf.ro
image
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
cancan.ro
image
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Topul celor mai scumpe oraşe din lume în 2026. Primele sunt chiar din aceeaşi ţară
playtech.ro
image
Chinul prin care a trecut Cătălin Cîrjan când a stat un an și jumătate accidentat: „Corpul nu a acceptat operația, îmi tot ieșeau firele din picior!”
fanatik.ro
image
Dieteticienii spun că regula 30-30-3 pentru sănătatea intestinului îți poate îmbunătăți digestia. Cum funcționează
ziare.com
image
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Motivul pentru care nu poartă Donald Trump vestă anti-glonț. Răspunsul președintelui SUA a uimit pe toată lumea VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Chinurile inimaginabile trăite de Zoe Rădulescu, copilul născut în temnițele Securității și soacra lui Eugen Sechila, apropiatul lui Călin Georgescu. O viață începută în iadul comunist
actualitate.net
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Au cucerit și ultimul trofeu care le lipsea! Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni europeni la Mallorca
click.ro
Prințesa Charlotte cu Otto și Orla Instagram (1) jpg
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte
okmagazine.ro
elizabeth taylor jpeg
Desertul preferat al lui Elizabeth Taylor nu e deloc pentru toate gusturile
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare

OK! Magazine

image
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață