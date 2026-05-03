Cea mai seducătoare antrenoare, criticată după ce a leșinat în timpul meciului. Acuzată de prefăcătorie: „De la atâta gesticulat!”

În timpul confruntării dintre Gloria Bistrița și CS Rapid, scor final 23-24, Mihaela Evi, antrenoarea formației dintâi, a fost protagonista unui moment care a indus panică printre suporterii din tribună.

Antrenoarea și-a pierdut cunoștința pe marginea terenului, momentul declanșând o întreagă polemică pe rețelele sociale.

„Când nu merge jocul, dau vina pe arbitraj!”

Conform paginii de Facebook „Handbal feminin”, intențiile antrenoarei ar fi altele decât acelea de a pune în valoare sportul, criticând totodată atitudinea acesteia față de oficiali. Mai mult, contestatarii sunt de părere că presiunile exercitate asupra arbitrajului, cât și nenumăratele intenții de afirmare pe social media ale antrenoarei, nu fac altceva decât să întineze imaginea tinerelor jucătoare și să le distrugă experiența junioratului.

„Staff-ul Gloriei Bistrița, mult prea focusat pe arbitraj şi foarte puțin pe jocul de handbal al propriei echipe. Ca de obicei, «arbitrii sunt hoți». O parte a publicului bistrițean s-a sălbăticit din această cauză, văzând mereu antrenorii de pe bancă gesticulând şi protestând la aproape fiecare fază. Fără nicio exagerare, asta fac mereu, tot timpul. Când nu merge jocul, dau vina pe arbitraj. Pun o presiune foarte mare pe arbitri şi asmut şi publicul spectator împotriva lor. Apar huiduielile, scandările, ura. Un fel de peruş la scară mai mică, aşa se comportă cei de pe banca Gloriei.

„Păcat că avem astfel de scene la acest nivel!”

Şi nu de acum, de ani de zile! Urmează textul lacrimogen pe rețelele sociale, despre cum au fost ei furați de arbitri. Mai mult, prin acest comportament, îşi mai pun şi sănătatea în pericol. Astăzi, antrenoarea gazdelor a leşinat în minutul 58, de la atâta gesticulat şi sărit pe marginea terenului. Din fericire şi-a revenit rapid, medicii au intervenit prompt, însă a dat tututor o mare sperietură. Păcat că vedem astfel de comportamente şi scene la acest nivel, unde ar trebui să conteze doar handbalul şi progresul real al micilor handbaliste.

Foamea de rezultate rapide, eventual şi «fabricate», e însă prea mare. A devenit disperare pentru unii, pentru a avea cu ce se lăuda pe social media!”, au scris cei de la „Handbal feminin”.

„A venit o fază care m-a lăsat fără aer!”

Leșinul Mihaelei Evi ar fi fost provocat de una dintre deciziile de arbitraj din seara meciului.

„La meciul de astăzi, după o faza care m-a lăsat fără cuvinte, a venit una care m-a lăsat fără... aer. Am vrut să ridic brațele, am amețit si am leșinat pentru câteva minute. Nu mi-am pierdut cunoștința, auzeam tot ce se vorbea în jurul meu. Și nici nu m-am speriat. Asta nu s-a întâmplat pentru că sunt prea slabă sau nu mănânc. Și nici pentru că strig prea mult. Dimpotrivă, poate pentru că tac prea mult. Lucrurile pe care mă abțin să le spun, uneori, apasă.În schimb, exteriorizarea la reușite face bine.

Și mie, și fetelor mele. Dar stau și mă întreb: câtă frustrare și răutate trebuie să existe, încât să folosești un moment ca acesta pentru un nou atac la persoană? Sau să ajungi să scrii despre cineva, indiferent de ce simți, «speram să nu se mai ridice».

„Dacă deranjează atât de tare, înseamnă că sunt bună!”

«Minunata» pagină de handbal care a avut, la început, un rol frumos, cu informații cu adevărat utile, dar care s-a transformat într-o pagină de propagandă și atacuri la persoană. Nu doar în cazul meu.

E interesant cum cineva care susține că «nu sunt bună de nimic» și «nu sunt importantă» simte nevoia să vorbească atât de des despre mine. De obicei, când ceva nu contează, treci mai departe. Nu construiești un discurs în jurul lui. Dar înțeleg, e mult mai ușor să arunci cuvinte din umbră decât să îți asumi ceva real, în lumină.

Eu nu o să răspund cu aceeași energie. Pentru că diferența dintre noi e simplă: unii comentează, alții construiesc. Și aleg, în continuare, să rămân în partea care construiește. Pe teren, dar și în social media, pentru că dacă deranjează atât de tare, înseamnă că sunt bună!”, a transmis Mihaela Evi, pe Facebook.