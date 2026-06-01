Plan Roșu de Intervenție după un accident cu patru mașini pe DN1. 15 persoane implicate

Autoritățile din județul Sibiu au activat, luni, Planul Roșu de Intervenție, după un accident rutier în care au fost implicate 15 persoane. Evenimentul a avut loc pe DN 1, la ieșirea din Avrig spre Bradu.

Potrivit primelor informații, în accident sunt implicate patru autoturisme, iar 15 persoane sunt asistate medical. La nivelul județului Sibiu a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 1 la ieșirea din Avrig spre Bradu la un accident rutier. La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de stingere şi una de primă intervenţie", a transmis, luni, ISU Sibiu.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar.

Se estimează reluarea circulației după ora 15.30.

IPJ Sibiu anunţă că traficul în zonă este complet blocat.