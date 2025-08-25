Cristi Chivu, în mijlocul unui război civil la Inter. „Planul este clar: bani în loc de pasiune, marionete în loc de fani”

Cristi Chivu a debutat în Serie A, în această seară, pe banca lui Inter Milano, contra lui Torino, partidă care se dispută la această oră. Însă lucrurile nu au stat roz pentru antrenorul român și echipa sa, suporterii nerazzurilor fiind în conflict deschis cu conducerea clubului.

Ultrașii au anunțat că intră în grevă pe termen nedeterminat, din cauza prețurilor mari ale abonamentelor, dar mai ales a faptului că reprezentanții grupării din Milano refuză reînnoirea abonamentelor pentru fanii certați cu legea.

Curva Nord și-a anunțat oficial intenția de a părăsi stadionul pentru meciul cu Torino și de a proceda la o grevă și la următoarele partide de pe teren propriu: „În timp ce Inter se pregătește să-și reia campionatul, noi, fanii săi, suntem obligați să ne confruntăm cu un alt sezon marcat de abuzuri, interdicții și restricții. Campania de abonamente s-a dovedit a fi un eșec total.

Oamenilor li se interzice accesul pe stadion

Pe lângă încă o creștere nejustificată a prețurilor, am fost loviți de infama «listă neagră». Zeci de tineri aparținând acestor grupuri nu au putut să-și reînnoiască abonamentele, fără niciun motiv întemeiat. Mulți dintre ei (majoritatea) nu au cazier și nu există acțiuni în justiție în curs. Singura lor «vină»”? Sprijinul lor constant și pasionat față de echipă, oriunde joacă, acasă și în deplasare, în Italia și în Europa. Oamenilor care dedică timp, energie și bani Inter li se interzice acum accesul la locurile lor pe stadion.

Grupurile de ultrași vor rămâne în afara stadionului

Toate acestea sunt acum considerate normale. După o reflecție profundă și discuții interne, am decis că este timpul să întoarcem foaia. Sezonul trecut, ne-am străduit să ținem în viață modul organizat de a o susține pe Inter, luptând chiar și pentru a introduce chiar și un simplu steag nerazzurro pe stadion. Vor ca stadionul să fie teatru? Păstrați-l pentru voi! De astăzi, grupurile organizate Curva Nord vor rămâne în afara stadionului Meazza până la o nouă notificare”.

O vom face: până când toți copiii noștri se vor putea întoarce pe stadion ca orice alt fan. Până când bannerele noastre vor fi din nou în spatele reclamelor. Până când steagurile noastre vor flutura din nou libere. Până când coregrafiile vor putea din nou să ne lumineze tribunele. Până când San Siro va reveni la a fi un stadion la scară umană și nu un loc închis, ostatic al represiunii și interdicțiilor.

Un stadion fără fani este moartea fotbalului

Până când prețurile biletelor vor fi din nou accesibile pentru oricine dorește să asiste la un meci al lui FC Internazionale. Nu cerem privilegii. Pur și simplu cerem ceea ce, în orice stadion din Italia și Europa, este normal.

Această bătălie nu este doar a noastră. E o bătălie pentru viitorul acestor fani. Pentru toți acei copii care astăzi cresc pe un stadion rece, fără culori, fără bannere, fără vuietul tribunelor, lipsiți de emoția unei coregrafii. Luptăm pentru ca toată lumea să poată trăi acea unică experiență, ce a făcut generații întregi de fani să se îndrăgostească. Pentru că a fi fan nu este numai despre pasiune. Este cultură, identitate colectivă și memorie care trebuie transmisă și păstrată din generație în generație. Va fi o bătălie lungă, poate chiar extenuantă. Doar cu sprijinul tuturor fanilor lui Inter putem câștiga.

Un stadion fără fani este moartea fotbalului așa cum îl știm cu toții. Singurii care pot lupta contra acestui lucru suntem noi. Singuri împotriva tuturor: o constantă în istoria fanilor lui Inter.

A venit momentul să ne opunem acestui sistem represiv și distorsionat, care îi penalizează cu dăruire pe cei care iubesc echipa și deschide ușile pentru câte un fan ocazional. Planul este clar: bani în loc de pasiune, marionete în loc de fani”.