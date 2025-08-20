Video Cristi Chivu nu folosește limba română la Inter. Italienii arată cum salută antrenorul vicecampioanei Europei

Cristian Chivu (44 de ani) apare într-o reclamă care rulează în România în care spune mândru: „Din România”! Însă, la Inter Milano, echipa pe care o pregătește din această vară, reșițeanul nu promovează limba țării sale.

Pe contul de Instagram al vicecampioanei Europei, jucătorii salută, la intrarea pe terenul de antrenament, în diverse limbi.

Primul care apare în cadru, Cristi Chivu spune un „Bonjour” în franceză, deși n-a evoluat vreodată în campionatul din Franța.

Dintre toți, doar turcul Çalhanoğlu folosește limba maternă. În rest, ceilalți salută în limba țării care îi găzduiește.

Italiana le vine le îndemână inclusiv francezului Pavard, aflat pe picioare de plecare din Italia, bosniacului Susic sau brazilianului Luis Henrique.

„Sarcina lui Chivu este probabil cea mai dificilă cu care se confruntă un antrenor din Serie A în acest nou sezon”, declară mental coach-ul Stefano Tirelli, profesor la Universitatea Catolică din Milano pentru gazzetta.it.

Pe când antrena în Ucraina sau în Rusia, Mircea Lucescu prefera să vorbească în limba română, având tot timpul la dispoziție un translator.