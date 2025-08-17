„Chivu nu apucă să mănânce cozonacul de Crăciun la Inter”. Românul, creditat cu cele mai mari șanse să fie demis în Serie A

Sezonul 2025-2026 din Serie A va începe weekendul următor, dar italienii fac deja calcule în privința primilor antrenori care vor fi demiși. Casele d pariuri se așteaptă ca Cristi Chivu să nu prindă nici măcar Crăciunul la Inter Milano.

Tehnicianul de 44 de ani se numără printre antrenorii cu cele mai mari șanse să fie îndepărtați rapid din Serie A. Românul este văzut cu ”șansa” a doua din totalul de 20 de antrenori care vor lua startul pe băncile formațiilor italiene din primul eșalon.

În vreme ce mari nume din fotbalul peninsular sunt convinse că fostul internațional, aflat la prima experiență ca antrenor la seniori, va face treabă bună la Inter, presa și bookmakerii care fac cotele pentru casele de pariuri nu sunt la fel de încrezători. Cei de la CalcioBlog au cercetat cotele pentru „antrenorul care are cele mai mari șanse de a fi primul demis” în stagiunea 2025-2026, iar Cristi Chivu se află pe locul 2 în clasament.

Îndoieli cu privire la modul în care va gestiona vestiarul

”Nu doar fanii au îndoieli cu privire la modul în care Chivu va gestiona lotul și vestiarul. Potrivit unor case de pariuri, Chivu ar putea fi unul dintre primii antrenori demiși în acest sezon. Nu este surprinzător faptul că a primit o cotă de doar 5.00 din partea unor site-uri de pariuri italiene cunoscute. Casele de pariuri nu cred în el și mulți sunt cei care spun că nu apucă să mănânce nici măcar cozonacul de Crăciun la Inter”, au scris italienii de la CalcioBlog.it.

Deasupra românului, în acest clasament, se află un singur antrenor: croatul Ivan Juric (49 de ani), care a preluat-o pe Atalanta tot în această vară. După cei doi, urmează Eusebio Di Francesco, de la Lecce, Fabio Grosso, de la Sassuolo, și Carlos Cuesta, de la Parma.

Cristi Chivu a fost instalat pe banca tehnică a echipei Inter Milano în luna iunie și a debutat oficial la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde a ajuns în optimile de finală. Pe 25 august, vicecampioana Europei va juca primul meci în Serie A, contra lui Torino.