CSM București, calificare magistrală în careul de ași al Ligii Campionilor. „Tigroaicele", în Final Four, după 8 ani

8 ani a așteptat CSM București pentru a ajunge în Final Four-ul Champions League. „Tigroaicele" au trecut astăzi în sferturi de Esbjerg, coșmarul româncelor din ultimii 5 ani, danezele eliminându-le de trei ori în patru sezoane, de fiecare dată în sferturi.

După un șir nesfârșit de dezamăgiri, CSM București a reușit să revină în elita Europei, după o înfrângere la un gol în tur (25-26) și o victorie la 10 goluri diferență în returul din Sala Polivalentă (37-27). Echipa condusă de pe bancă de Bojana Popovici a început ca din pușcă, desprinzându-se la 6-0. „Tigroaicele” și-au ținut adversarele la distanță, intrând la pauză în avantaj de 5 goluri: 19-14.

Final Four are loc pe 6 și 7 iunie

În partea a doua, danezele s-au apropiat în câteva rânduri la 3 „lungimi”, dar cu 10 minute înainte de final CSM s-a dezlănțuit, ducând scorul la 37-27. Având un portar în zi de grație, Evelina Eriksson având 14 parade, și cu Elisabeth Omoregie și Trine Ostigaard cu câte 6 goluri fiecare, bucureștencele au ajuns în Final Four și visează frumos la ultima fază a competiției, găzduită de Budapesta pe 6 și 7 iunie.

În semifinalele Ligii Campionilor mai sunt calificate Gyor și Metz, a patra echipă urmând să fie desemnată după partida Brest - Gloria Bistrița (36-35 în tur), meci care se joacă la această oră.