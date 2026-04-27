CSM București vrea Liga Campionilor după un deceniu de așteptare. Și-a aflat adversarul din semifinale

CSM București va înfrunta echipa franceză Metz Handball în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin, potrivit tragerii la sorți efectuate, luni, la Viena, oraș care găzduiește sediul Federației Europene de Handbal.

CSM București, câștigătoarea trofeului din 2016, s-a calificat la turneul Final4 de la Budapesta după o pauză de opt ani, reușind să elimine echipa daneză Team Esbjerg.

Prima manșă din sferturi a fost câștigată de echipa daneză cu 26-25 dar CSMB s-a impus clar în Sala Polivalentă din Capitală, cu 37-27, în jocul de duminică.

Metz Handball a trecut de FTC-Rail Cargo Hungaria, după 31-31 la Budapesta și 31-28 pe teren propriu.

În cealaltă semifinală a competiției, Brest Bretagne Handball, care a eliminat-o pe Gloria Bistrița, o va întâlni pe Gyori Audi ETO KC, deținătoarea trofeului. Echipa maghiară s-a calificat pentru a zecea oară la rând la turneul EHF Final4.

În aceeași perioadă și în aceeași arenă va avea loc și primul turneu final al Ligii Campionilor pentru junioare, EHF Youth Club Trophy 2026, la care este calificată și CSM București, care o va înfrunta în semifinală pe Gyori ETO KC. Cealaltă semifinală va opune echipele maghiare Ferencvaros și DVSC Kezilabda Akademia.