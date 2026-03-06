search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Despre revelația sezonului. Echipa surpriză a Superligii care l-a-cucerit pe Adrian Mutu. „O performanță mare!”

0
0
Publicat:

Semifinalele Cupei României s-au încheiat joi seară cu victoria lui Dinamo în fața celor de la Metalul Buzău, scor 1-0.

Adrian Mutu Foto/Facebook
Adrian Mutu Foto/Facebook

Adrian Mutu (47 de ani) a lăudat evoluția „câinilor”, subliniind că fosta sa echipă se află pe drumul cel bun pentru a lupta la titlu și pentru trofeul Cupei. Totuși, atenția sa a fost atrasă de parcursul impresionant al celor de la FC Argeș.

Mutu, surprins de performanțele piteștenilor

FC Argeș ajuns atât în play-off-ul Superligii, cât și în semifinalele Cupei. Având experiența unui trecut la clubul din Pitești, Mutu consideră că echipa este surpriza sezonului.

În același timp, fostul atacant a comentat și despre Universitatea Craiova, liderul din Superligă, estimând că formația din Bănie va pune titlul de campioană pe primul loc, lăsând Cupa pe plan secund.

Dinamo e în grafic. E și în play-off, e și în semifinale de Cupă. Le face bine dușul rece, cu ultimele două înfrângeri. Această calificare e normală, chiar dacă Metalul Buzău a jucat bine. S-a ridicat în primele minute la nivelul lui Dinamo. Nu s-au făcut de râs în Cupă.

În semifinale se află 4 echipe din play-off. Craiova cred că punctează mai mult la campionat. E șansa lor să-l ia anul acesta și cred că pot. Celelalte cred că vor trage mai mult. Surpriza acestui sezon este FC Argeș. Este și în play-off și în semifinalele Cupei. Eu cred că va fi o performanță mare dacă vor ajunge în finala Cupei!, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.

Adrian Mutu a evoluat la FC Argeș între 1996 și 1998

Fostul internațional român și-a început junioratul tot la echipa din Pitești. În cele 41 de meciuri jucate pentru club, „Mutu” a marcat 14 goluri, atrăgând atenția celor de la Dinamo, care l-au transferat ulterior.

Pentru FC Argeș urmează o partidă importantă cu Unirea Slobozia, ultima înainte de debutul play-off-ului Superligii, programată duminică, 8 martie, de la ora 17:30. În ceea ce privește Cupa României, elevii lui Bogdan Andone trebuie să treacă de Universitatea Cluj pentru a ajunge în finală.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
gandul.ro
image
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
mediafax.ro
image
Gigi Becali își poate lua gândul de la transferul cu care voia să reformeze FCSB: „A semnat în America!”
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
observatornews.ro
image
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce poți conduce fără permis în România: lista oficială a vehiculelor
playtech.ro
image
Fostul jucător de la FCSB anunţă revoluţia la echipa campioană: “S-a terminat demult acel ciclu şi jucătorii trebuie schimbaţi! Au fost valoroşi, dar e gata”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Rareș, un antreprenor din Ardeal, s-a stins din viață în somn. Tânărul construise o afacere de succes de la zero
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Motivul pentru care România nu ar putea avea arme nucleare pe teritoriul său! Bucureștiul a semnat Tratatul de Neproliferare Nucleară. Ce prevede acesta
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Saraha Ferguson cu JFK Jr foto Profimedia jpg
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal