Despre revelația sezonului. Echipa surpriză a Superligii care l-a-cucerit pe Adrian Mutu. „O performanță mare!”

Semifinalele Cupei României s-au încheiat joi seară cu victoria lui Dinamo în fața celor de la Metalul Buzău, scor 1-0.

Adrian Mutu (47 de ani) a lăudat evoluția „câinilor”, subliniind că fosta sa echipă se află pe drumul cel bun pentru a lupta la titlu și pentru trofeul Cupei. Totuși, atenția sa a fost atrasă de parcursul impresionant al celor de la FC Argeș.

Mutu, surprins de performanțele piteștenilor

FC Argeș ajuns atât în play-off-ul Superligii, cât și în semifinalele Cupei. Având experiența unui trecut la clubul din Pitești, Mutu consideră că echipa este surpriza sezonului.

În același timp, fostul atacant a comentat și despre Universitatea Craiova, liderul din Superligă, estimând că formația din Bănie va pune titlul de campioană pe primul loc, lăsând Cupa pe plan secund.

„Dinamo e în grafic. E și în play-off, e și în semifinale de Cupă. Le face bine dușul rece, cu ultimele două înfrângeri. Această calificare e normală, chiar dacă Metalul Buzău a jucat bine. S-a ridicat în primele minute la nivelul lui Dinamo. Nu s-au făcut de râs în Cupă.

În semifinale se află 4 echipe din play-off. Craiova cred că punctează mai mult la campionat. E șansa lor să-l ia anul acesta și cred că pot. Celelalte cred că vor trage mai mult. Surpriza acestui sezon este FC Argeș. Este și în play-off și în semifinalele Cupei. Eu cred că va fi o performanță mare dacă vor ajunge în finala Cupei!”, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.

Adrian Mutu a evoluat la FC Argeș între 1996 și 1998

Fostul internațional român și-a început junioratul tot la echipa din Pitești. În cele 41 de meciuri jucate pentru club, „Mutu” a marcat 14 goluri, atrăgând atenția celor de la Dinamo, care l-au transferat ulterior.

Pentru FC Argeș urmează o partidă importantă cu Unirea Slobozia, ultima înainte de debutul play-off-ului Superligii, programată duminică, 8 martie, de la ora 17:30. În ceea ce privește Cupa României, elevii lui Bogdan Andone trebuie să treacă de Universitatea Cluj pentru a ajunge în finală.