Joi, 5 Martie 2026
Craiova a eliminat deținătoarea Cupei României. Meci cu prelungiri și patru goluri în Bănie

Universitatea Craiova s-a calificat miercuri seară în semifinalele Cupei României, după prelungiri, trecând de deținătoarea trofeului.

„Leii”, gata de luptă FOTO Facebook Universitatea Craiova
Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1 (0-0, 1-1), la capătul prelungirilor, miercuri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco''.

Universitatea a deschis scorul prin costaricanul Carlos Mora (69), din centrarea lui Steven Nsimba, care intrase pe teren de două minute. CFR a egalat în min. 90, prin Andrei Cordea, care a profitat de faptul că fundașul Adrian Rus a alunecat.

Craiovenii au făcut diferența în prelungiri, punctând de două ori, prin Alexandru Crețu (105+1), din centrarea lui Florin Ștefan, și prin Ștefan Baiaram (117), lansat pe contraatac de Nsimba.

Gazdele au mai avut ocazii de gol în min. 14, când mingea deviată de Matei Ilie a șters bara propriei porți, prin Baiaram (51), care a ratat singur cu portarul Mihai Popa, Anzor Mekvabișvili (72), al cărui șut a fost respins de Popa.

Clujenii au fost aproape de gol, prin Matei Ilie (96) și Islam Slimani (120+1).

Universitatea și-a luat revanșa în fața echipei din Gruia, care o elimina anul trecut tot în sferturi, la penalty-uri, cucerind apoi trofeul.

În semifinale, pe 22 aprilie, Universitatea o va înfrunta, în deplasare, pe Dinamo București sau pe Metalul Buzău.

FC Argeș, calificare cu emoții

FC Argeș, calificată în play-off cu o etapă rămasă de jucat în Superligă, s-a calificat cu emoții în semifinalele Cupei României la fotbal, în urma unei victorii cu scorul de 3-2 (1-0, 2-2), după prelungiri, cu echipa de ligă secundă Gloria Bistrița, miercuri seara, pe teren propriu, la Mioveni.

Piteștenii au deschis scorul prin atacantul olandez Kevin Brobbey (17), după un corner executat de Vadim Rață. Gloria a avut câteva minute de grație, reușind să întoarcă scorul prin golurile marcate de Alexandru Mogoș (75) și Mehdi Lehaire (78).

FC Argeș a evitat eliminarea după ce a înscris la ultima fază, prin același Kevin Brobbey (90+5), la un corner executat de Dorinel Oancea.

Echipa antrenată de Bogdan Andone a marcat golul victoriei în prelungiri, prin Robert Moldoveanu (111).

În semifinale, pe 22 aprilie, FC Argeș o va înfrunta pe Universitatea Cluj.

