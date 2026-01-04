search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
Cerere în căsătorie peste Ocean! Ștefan Baiaram și-a surprins iubita cu inelul, în America, în cel mai romantic cadru. „Singura femeie lângă care mă văd!”

Ștefan Baiaram (23 de ani), unul dintre jucătorii cheie ai Universității Craiova, și-a petrecut sărbătorile de iarnă în Statele Unite, vizitând orașele New York și Miami.

Ștefan Baiaram se căsătorește Foto/Instagram
Ștefan Baiaram se căsătorește Foto/Instagram

Oltenii au încheiat anul pe primul loc în Superliga, după victoria clară cu Csikszereda, scor 5-0, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Imediat după acest succes, echipa a intrat în vacanță, având puțin timp liber înainte de startul cantonamentului de iarnă.

Decarul echipei a ales să își petreacă Crăciunul în New York, alături de iubita sa de peste patru ani, Cristina Răduț, sportivă de kickboxing.

Într-un cadru romantic, pe plajele americane, Baiaram a făcut pasul cel mare

Jucătorul oltenilor le-a împărtășit fanilor vestea cea mare. A cerut-o în căsătorie pe Cristina, surprinzându-i pe cei din jur cu momentul special. În ultimele zile de vacanță, cei doi îndrăgostiți s-au bucurat de soarele din Miami. Au încheiat vacanța într-o notă de vis, revenind în Bănie cu planuri mărețe de viitor.

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie.

Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!”, a transmis Ștefan Biaram, pe Instagram, alături de clipul cu cererea în căsătorie.

Vacanța petrecută la New York a fost răsplata unui an excepțional pentru Ștefan Baiaram. Fotbalistul Universității Craiova a avut evoluții constante și impresionante în tricoul alb-albaștrilor, și-a făcut debutul la echipa națională de seniori a României și a atras interesul mai multor cluburi importante din străinătate.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Baiaram este al doilea cel mai valoros jucător din Superligă, cu o cotă estimată la 4,5 milioane de euro, fiind devansat doar de Darius Olaru, de la FCSB, evaluat la 6,5 milioane de euro.

