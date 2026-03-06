„Sub 100.000 găsești rar și de obicei în zone proaste”. Revolta unui român față de piața imobiliară: „Refuz să plătesc prețurile astea”

În România, piața imobiliară generează tot mai multe frustrări în rândul celor care vor să-și cumpere o locuință, pe fondul creșterii constante a prețurilor, al calității locuințelor disponibile și al lipsei unor alternative reale în afara marilor orașe.

De aceea, unele persoane amână decizia de achiziție, chiar dacă dispun de resursele financiare necesare.

Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României – luând în calcul atât locuințele noi, cât și pe cele vechi – au înregistrat o creștere medie de 16% în februarie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pe segmentul apartamentelor noi, cele mai mari creșteri procentuale ale prețurilor, de la un an la altul, s-au înregistrat în București (18%), urmat de Timișoara (15%) și Craiova (12%). Pentru apartamentele vechi, creșterile anuale cele mai ridicate au fost de 23% în București, 18% în Craiova și 10% în Timișoara și Brașov.

Față de luna precedentă, prețurile au rămas în mare parte stabile, atât la locuințele noi, cât și la cele vechi.

Un român a descris foarte direct această situație într-o postare pe Reddit, explicând că problema nu este lipsa banilor, ci percepția că prețurile actuale sunt disproporționate față de ceea ce oferă piața.

„Am bani să-mi iau apartament. Refuz să plătesc prețurile astea. Văd des argumentul ăsta: «Îți cumperi când îți permiți și când ai nevoie.» Ok. Fair enough. Doar că nu e chiar atât de simplu. Eu îmi permit. Am avans mare, aș putea chiar să cumpăr cu banii jos.

Problema nu e că n-am bani. Problema e că piața mi se pare complet ruptă de realitate. Nu mă uit în București, mă uit în Craiova. 3 camere în bloc vechi = minim 120 de mii euro.

Sub 100 de mii găsești rar și de obicei în zone proaste sau cu ceva dubios la mijloc. Și ce primești la 120 de mii? Bloc vechi + «renovat» în stil 2010. Gresie bej, mobilă maro, baie albastră. Adică tot bagi bani dacă vrei ceva actual.

Deci 120 de mii + renovare. Pentru un bloc vechi. În Craiova. Nu în Cluj. Nu în București. Și vine argumentul 2: «Da, dar la noi e ieftin față de Vest. Da, poate ca preț absolut»”, a povestit acesta.

