Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
Mihai Rotaru poate da lovitura! MLS vrea să-l transfere pe Ștefan Baiaram. Suma exorbitantă pe care o pot încasa oltenii

Publicat:

Ștefan Baiaram se conturează ca un posibil nume din Superliga care ar putea face pasul către MLS, după prestațiile apreciate din debutul sezonului la Universitatea Craiova, echipă aflată în prezent pe primul loc.

Ștefan Baiara, jucătorul Universității Craiova Foto/Instagram
Ștefan Baiara, jucătorul Universității Craiova Foto/Instagram

Potrivit impresarului Ioan Becali, fotbalistul român este deja discutat pe piața din Statele Unite, iar un transfer ar putea fi realizat în această vară. În același timp, Becali avertizează că lipsa calificării Craiovei în primăvara europeană ar putea influența negativ valoarea de transfer a jucătorului.

„Pentru Baiaram eu am discutat cu câteva cluburi, am discutat și cu domnul Rotaru, i-am spus cluburile care sunt. Sunt cluburi importante. El are semnat cu cineva cred, dar eu am o înțelegere cu domnul Rotaru, în momentul în care echipele pe care i le-am spus eu vin să îl ia, va pleca prin firma noastră. (n.r. e vreo șansă să plece în această iarnă?) Cred că șansa lui era să meargă cu Craiova mai departe, în primăvară, să joace acele meciuri până în vară.

„Pentru Baiaram se vorbește în America!”

Eu aud din culise că și pentru Baiaram se vorbește în America. Jucătorii care pleacă în America se întorc mai repede decât din orice altă parte a lumii. Baiaram, dacă e cu picioarele pe pământ și cu capul calumea, să facă un retur calumea, să se lupte pentru titlu și pentru un loc în cupele europene și în vară să plece la o echipă importantă”, a admis agentul FIFA, conform Fanatik.

„Depinde de el, dacă ia campionatul și mai dă 4-5 goluri!”

Giovanni Becali consideră că Ștefan Baiaram are șansa să își majoreze semnificativ valoarea de piață până la finalul acestui sezon, iar Universitatea Craiova, condusă de Mihai Rotaru, ar putea obține o sumă importantă în eventualitatea unui transfer.

„Pot fi și 6 sau 7 milioane, depinde de el. Cred că ofertă de 4.5 milioane a avut de la o echipă din Turcia. Poate să sară și de 7 milioane, depinde de el, dacă ia campionatul și mai dă încă 4-5 goluri în sezonul regulat, plus încă 3 în play-off, e altceva, când trecem de 15 goluri. Am auzit din culise că îl vor americanii, dar nu e echipa care l-a transferat pe Louis Munteanu!, a declarat impresarul.

Ce realizări are Ștefan Baiaram în acest sezon

În actualul sezon, Ștefan Baiaram a avut un aport important pentru Universitatea Craiova, reușind să marcheze de 10 ori și să ofere 4 assist-uri în cele 31 de partide jucate în toate competițiile.

Tot în 2025, atacantul și-a făcut debutul la naționala României, contribuind cu un gol și o pasă decisivă în meciul cu San Marino (7-1) din preliminariile Cupei Mondiale.

