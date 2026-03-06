Ședință la Palatul Victoria pe tema PNRR: Ministerele vor trimite un calendar privind implementarea proiectelor. România a absorbit peste 50% din suma alocată

Premierul Ilie Bolojan a convocat vineri, 6 martie, o ședință de lucru, la Palatul Victoria, pentru analiza stadiului implementării reformelor și investițiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„La întâlnirea de astăzi a fost analizată în detaliu evoluția fiecărui proiect de reformă și de investiții din domeniile energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate, mediu și au fost identificate soluții pentru implementarea lor în termenele agreate cu reprezentanții Comisie Europene. Fiecare minister coordonator de reformă va transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene un calendar privind implementarea proiectelor, astfel încât, la nivelul Guvernului, să existe un tablou de bord, permanent actualizat, care să reflecte stadiul îndeplinirii fiecărui angajament. După finalizarea de către MIPE, acest tablou de bord va fi prezentat public”, a explicat Executivul într-un comunicat de presă.

Pentru proiectele de reformă care implică adoptarea unor proiecte de lege, context în care care este necesar un vot în Parlament, s-a stabilit ca ministerele inițiatoare să le promoveze în Guvern până în luna mai, pentru adoptare de către Executiv, apoi să fie transmise Legislativului cu solicitarea de a fi dezbătute și aprobate în procedură de urgență.

„În ceea ce privește celelalte reforme care necesită adoptare prin alt tip de act normativ, ministerele vor colabora strâns pentru elaborarea, avizare și acomodarea punctelor de vedere astfel încât acestea să fie aprobate în termenele stabilite”, mai informează Executivul.

Proiectele de investiții reconfirmate de miniștrii pentru susținere prin PNRR, la nivelul Ministerului Finanțelor există și vor fi în continuare sumele aferente, respectiv co-finanțări și alte cheltuieli eligibile.

Reuniunea de lucru a avut loc în contextul în care, la ședința Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR din 23 februarie 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan a cerut ministerelor accelerarea ritmului de lucru și o mai bună coordonare pentru depășirea eventualelor blocaje de natură administrativă.

La ședința de lucru de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan au participat vicepremierii Oana Gheorghiu, Marian Neacșu, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Până la data de 23 februarie 2026, România a absorbit 50,8% din valoarea totală PNRR alocată țării, adică 10.722.201.578 de euro. Suma include pre-finanțarea și sumele încasate pentru Cererea de plată nr. 1, pentru Cererea de plată nr. 2 și parțial pentru Cererea de plată nr. 3.