Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
„Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja patru!”. Adrian Mititelu Jr., reacție arogantă la adresa lui Mihai Rotaru, după decizia-bombă a instanței

Curtea de Apel Timișoara a produs joi un adevărat cutremur în fotbalul românesc, atribuind palmaresul Universității Craiova clubului patronat acum de Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu Jr. Foto/Hepta
Adrian Mititelu Jr. Foto/Hepta

Adrian Mititelu Jr. a comentat ironic pe marginea hotărârii, ironizându-l pe Mihai Rotaru, actualul conducător al echipei care evoluează în prezent în Liga 1.

„Așa cum o parte din mass-media și din suporteri nu au crezut în noi și în dovezile noastre, iată că, după aproape 13 ani, a venit ziua dreptății. Vă anunț de pe acum, că ziua dreptății va veni în curând și în dosarul dezafilierii din anul 2011.

Chiar dacă Universitatea Craiova nu evoluează în acest moment, lucrurile vor reveni la normal în curând. De asemenea, țin să îi felicit pe avocații Dan Idita și Tudor Chioariu. Îi urez lui Mihai (n.r. – Rotaru) baftă în câștigarea primului titlu de campioană, clubul nostru are deja patru titluri!, a declarat Adrian Mititelu Jr, potrivit fanatik.ro.

„Adevărata Știința va fi repusă în drepturi!”

Decizia a stârnit reacții aprinse, iar Adrian Mititelu a transmis un mesaj dur la adresa rivalilor din Bănie.

„5 februarie e o zi mare pentru fotbalul românesc. Adevărata Știința va fi repusă în drepturi. Nu aveam cum să pierd de ziua lui Gică Hagi și ziua tatălui meu, care a plecat demult. Anul viitor echipa se va întoarce unde îi e locul.

Nu au nicio șansă să câștige la ICCJ. Sunt convins și v-am spus de fiecare dată că sunt foarte optimist!”, a declarat patronul din Bănie, conform sursei menționate anterior.

Sport

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
