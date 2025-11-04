Durduliul Budescu a ajuns pe drumuri. Fotbalistul a rezistat doar două luni la CS Tunari

Constantin Budescu (36 de ani), un fotbalist boem, a rezistat doar două luni la CS Tunari, formație din Liga 2. Fostul internațional, campion cu Astra Giurgiu în 2016, a evoluat în șapte partide pentru formația ilfoveană și a marcat un singur gol.

Anunțul oficial al despărțirii a fost făcut luni, după ce Budescu nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve în meciul de sâmbătă, pierdut de CS Tunari pe teren propriu în fața celor de la CSM Reșița, scor 0-1.

„Am decis că e mai bine pentru ambele părți să reziliem de comun acord! Nu au fost discuții prea multe, pur și simplu avem idei diferite!

Eu nu am reziliat acum, decizia a fost luată de mai mult timp, iar după meciul cu Dinamo am decis să semnăm rezilierea!", a declarat Budescu pentru DigiSport.

Jucătorul ajunsese la Tunari de la o altă echipă cu probleme, Gloria Buzău.

Clubul ilfovean se află pe penultimul loc în Liga 2, cu doar 7 puncte după 12 etape.