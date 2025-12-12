search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Cehii, testați de răbdare în Bănie: ce probleme au întâmpinat ultrașii de la Spartă Praga pe aeroportul din Craiova

0
0
Publicat:

Sparta Praga a avut parte de un adevărat test de răbdare la Craiova. După ce joi seara s-au înfruntat cu Universitatea Craiova în grupa Conference League, câștigând cu 2-1, cehii ar fi trebuit să părăsească orașul imediat. Planurile lor au fost însă date complet peste cap.

Universitatea Craiova poate prinde Primăvara Europeană.
Universitatea Craiova a pierdut în fața Spartei Praga | FOTO Facebook

Din cauza ceții dense și a vizibilității reduse, zborul de întoarcere al echipei nu a putut decola nici joi seara, nici în cursul zilei de vineri. În jurul orei 15:00, delegația Spartei a primit în sfârșit undă verde, părăsind aeroportul după o întârziere de 15 ore.

Situație neașteptată la Craiova

Situația a afectat și aproximativ 300 de suporteri, care au rămas blocați pe aeroport, din cauza unor defecțiuni tehnice ale aeronavei. Norocul a fost de partea celor care și-au asigurat bilete alternative de pe aeroportul din Otopeni, scăpând astfel de haosul de la Craiova.

Problemele au fost accentuate de lipsa unui sistem anticeață la aeroportul craiovean, care să permită aterizarea și decolarea în condiții meteorologice dificile. La finalul meciului, antrenorul Spartei Praga, Brian Priske, avertiza deja că echipa s-ar putea confrunta cu astfel de dificultăți, scenariul temut devenind realitate.

Trebuie să vedem dacă vom putea pleca în această seară, încă așteptăm confirmarea. Ne așteaptă un meci dificil duminică, împotriva unei echipe care primește foarte greu gol, Slovan Liberec. Ar fi complicat să decolăm mâine, dar acesta este fotbalul. Trebuie să fii pregătit pentru orice”, a spus Brian Priske, antrenorul Spartei Praga.

Rrahmani se întoarce pe „Ion Oblemenco”

Albion Rrahmani s-a întors pe „Ion Oblemenco”, de data aceasta într-un alt context, dar cu emoțiile la fel de puternice. 

Este mereu bine când marchezi, mai ales pentru un atacant. E important să ai încredere în fiecare meci. Am avut două luni fără gol marcat. Îmi aduc aminte (n.r. de debutul la Rapid, pe Ion Oblemenco), a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea când am marcat aici. Mereu îmi aduc aminte și mă uit pe reluări. Aș fi bucuros dacă se va întâmpla același lucru și mâine.

Nu a fost nicio problemă între mine și club, au fost doar speculații. Am prieteni mulți la Rapid, o să păstrez legătura cu ei toată viață. Ei sunt pe locul 1 acum, joacă cel mai bun fotbal, au o echipă tânără, cu jucători talentați. Nu știu... totul se poate schimba într-un an, o să vedem mâine ce va fi.

(n.r. despre barajul pentru Cupa Mondială) Este greu, trebuie să jucăm contra naționalei din Slovacia, care este o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Trebuie să fim focusați maxim pe acest meci. Nu știu, sper, sincer, să fie România (n.r. în finala barajului)", a declarat Rrahmani, potrivit digisport.ro.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Un britanic care a vizitat 140 de țări spune care este destinația care i-a plăcut cel mai mult și în care revine mereu. E și preferata românilor
gandul.ro
image
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
mediafax.ro
image
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Tabel pensii în funcţie de locul de muncă. Ce pensie o să ai dacă ai lucrat ca muncitor necalificat, meseriaş sau şofer
playtech.ro
image
„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul trecut
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un nou virus periculos se răspândește extrem de rapid. Debutează cu febră și vărsături, mai ales în cazul copiilor
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu! Dezvăluirile unui magistrat: Greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă!
romaniatv.net
image
Anunț major despre pensii și salarii! Când ar putea crește
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Rulada gem de caise Sursa foto shutterstock 2076683032 jpg
Misterul ruladei cu gem de caise. De ce toți cer a doua porție?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele trei zodii care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie. Vor triumfa pe toate planurile, niciodată nu au avut așa noroc
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Acum Prințesă de Wales e Kate, însă acest titlu duce în spate multe zbateri. Prima Prințesă de Wales s-a căsătorit în secret la 12 ani

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani