Cehii, testați de răbdare în Bănie: ce probleme au întâmpinat ultrașii de la Spartă Praga pe aeroportul din Craiova

Sparta Praga a avut parte de un adevărat test de răbdare la Craiova. După ce joi seara s-au înfruntat cu Universitatea Craiova în grupa Conference League, câștigând cu 2-1, cehii ar fi trebuit să părăsească orașul imediat. Planurile lor au fost însă date complet peste cap.

Din cauza ceții dense și a vizibilității reduse, zborul de întoarcere al echipei nu a putut decola nici joi seara, nici în cursul zilei de vineri. În jurul orei 15:00, delegația Spartei a primit în sfârșit undă verde, părăsind aeroportul după o întârziere de 15 ore.

Situație neașteptată la Craiova

Situația a afectat și aproximativ 300 de suporteri, care au rămas blocați pe aeroport, din cauza unor defecțiuni tehnice ale aeronavei. Norocul a fost de partea celor care și-au asigurat bilete alternative de pe aeroportul din Otopeni, scăpând astfel de haosul de la Craiova.

Problemele au fost accentuate de lipsa unui sistem anticeață la aeroportul craiovean, care să permită aterizarea și decolarea în condiții meteorologice dificile. La finalul meciului, antrenorul Spartei Praga, Brian Priske, avertiza deja că echipa s-ar putea confrunta cu astfel de dificultăți, scenariul temut devenind realitate.

„Trebuie să vedem dacă vom putea pleca în această seară, încă așteptăm confirmarea. Ne așteaptă un meci dificil duminică, împotriva unei echipe care primește foarte greu gol, Slovan Liberec. Ar fi complicat să decolăm mâine, dar acesta este fotbalul. Trebuie să fii pregătit pentru orice”, a spus Brian Priske, antrenorul Spartei Praga.

Rrahmani se întoarce pe „Ion Oblemenco”

Albion Rrahmani s-a întors pe „Ion Oblemenco”, de data aceasta într-un alt context, dar cu emoțiile la fel de puternice.

„Este mereu bine când marchezi, mai ales pentru un atacant. E important să ai încredere în fiecare meci. Am avut două luni fără gol marcat. Îmi aduc aminte (n.r. de debutul la Rapid, pe Ion Oblemenco), a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea când am marcat aici. Mereu îmi aduc aminte și mă uit pe reluări. Aș fi bucuros dacă se va întâmpla același lucru și mâine.

Nu a fost nicio problemă între mine și club, au fost doar speculații. Am prieteni mulți la Rapid, o să păstrez legătura cu ei toată viață. Ei sunt pe locul 1 acum, joacă cel mai bun fotbal, au o echipă tânără, cu jucători talentați. Nu știu... totul se poate schimba într-un an, o să vedem mâine ce va fi.

(n.r. despre barajul pentru Cupa Mondială) Este greu, trebuie să jucăm contra naționalei din Slovacia, care este o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Trebuie să fim focusați maxim pe acest meci. Nu știu, sper, sincer, să fie România (n.r. în finala barajului)", a declarat Rrahmani, potrivit digisport.ro.