O fetiță de doi ani, abandonată de părinți pe un deal. Justificarea șocantă a familiei

O fetiță de doi ani a fost găsită singură pe un deal. Părinții ei s-au predat ulterior poliției și au recunoscut de ce au lăsat-o acolo.

Copilul a fost abandonat de părinți Foto: Shutterstock

Un cuplu din India și-a lăsat fiica de doi ani singură pe dealul Bhandara, lângă orașul Pune.

Tatăl în vârstă de 23 de ani și mama în vârstă de 21 de ani se aflau, se pare, în dificultăți financiare grave și credeau că fetița va fi găsită de cineva care va avea grijă de ea. O zi mai târziu, au mers la poliție și au recunoscut că au abandonat-o pe fată, scrie tnlive.sk.

Copilul a fost observat de oameni pe deal și au alertat poliția. Poliția l-a dus la spital iar un examen medical a arătat că fata era în stare bună de sănătate.

Părinții înșiși au venit la gară

Inițial, poliția a încercat să afle cui aparținea copilul. Fata nu înțelegea limba marathi, așa că nu au reușit să obțină informațiile necesare de la ea. Poliția a verificat și imaginile de pe camerele de supraveghere din jurul dealului, dar acestea nu i-au ajutat să afle cine a lăsat-o acolo.

Părinții s-au prezentat la secția de poliție. Inițial, au susținut că au găsit-o pe fată în Mumbai. Cu toate acestea, după interogatorii suplimentare, au recunoscut că era fiica lor și că au lăsat-o singură pe deal.

Cuplul este originar din statul Uttar Pradesh și locuiește în prezent în Vasuli, în districtul Khed. Tatăl lucrează ca muncitor ocazional.

Potrivit poliției, cuplul a decis să-și abandoneze fiica din lipsă de bani.