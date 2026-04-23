Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României la fotbal. Dinamo, eliminată de olteni la penalty-uri

Universitatea Craiova este a doua finalistă a Cupei României, urmând să lupte pentru trofeu cu Universitatea Cluj, cea cu care se bate și pentr titlu, în Superligă (sunt la egalitate de puncte în fruntea clasamentul, 39, după 5 runde din play-off). 

Duel pentru minge pe „Arena Națională" FOTO Facebook Dinamo Bucuresti
Duel pentru minge pe „Arena Națională” FOTO Facebook Dinamo Bucuresti

Oltenii s-au calificat joi seară în ultimul act al Cupei, după 4-1 cu Dinamo, pe „Arena Națională”, la lovituri de departajare.

După 90 de minute, scorul a fost egal, 0-0. Pentru Dinamo, togolezul Kennedy Boateng a deschis scorul în minutul 105+1, iar fundașul Adrian Rus a egalat în minutul 118 și a trimis semifinala la penalty-uri.

De 8 ori câștigătoare a Cupei României, Universitatea Craiova a ridicat ultima oară trofeul în 2021.

Universitatea Cluj a cucerit trofeul o singură dată, chiar în 1965, dar a pierdut alte cinci finale, ultima în 2023, la penalty-uri, cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Finala Cupei României se va disputa pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea trofeului va încasa 240.000 de euro, sumă cu mult mai mare decât cea care va intra în conturile învinsei, 10.000 de euro.

Hagi, prima apariție ca selecționer

La meci a asistat și Gică Hagi (61 de ani), noul selecționer al echipei naționale a României. „Regele” a văzut meciul de lângă Anghel Iordănescu (75 de ani), antrenorul alături de care a obținut cele mai mari performanțe ca tricolor (locul 5 la Mondialul american), dar pe care nu-l consideră cel mai mare antrenor român, titulatură pe care i-a acordat-o lui Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Hagi l-a avut alături pe secundul Cătălin Anghel, cu care va lucra și la națională, și pe care l-a avut și la Viitorul/Farul. În timp ce era la meci, Ianis Hagi era „rezervă” nefolosită în meciul Beșiktaș - Alanyaspor 3-0, din sferturile de finală ale Cupei Turciei.

Din partea FRF, instituția care organizează competiția, au mai venit pe cea mai mare arenă a țării, printre alții, Mihai Stoichiță, Vlad Munteanu, Ionel Gane și Răzvan Rotaru.

image
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
stirileprotv.ro
image
Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”
gandul.ro
image
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
mediafax.ro
image
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României Betano. Cine merge în cupele europene. Toate scenariile
fanatik.ro
image
Marina SUA a folosit din nou tunul de punte în luptă, pentru prima dată după aproape 40 de ani
libertatea.ro
image
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"
observatornews.ro
image
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
cancan.ro
image
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Subvenții noi în agricultură: Românii care cultivă usturoi şi cartofi primesc bani de la stat. Care este ajutorul financiar oferit fermierilor
playtech.ro
image
Ce sport a practicat Donald Trump când era tânăr. Puțini oameni știu că două echipe uriașe au vrut să-l recruteze
fanatik.ro
image
Semnal de slăbiciune la vârful PSD. Cristian Pîrvulescu: „Sunt grupuri dispuse să renunțe la președintele partidului”
ziare.com
image
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul lui Chivu?”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Miza din spatele alegerilor lui Bolojan. Băieții deștepți din energie și companiile de stat – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Secretul mașinii care-l însoțește pe Putin. Președintele Rusiei se teme de un asasinat VIDEO
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”
click.ro
image
Motivul pentru care o britanică complet sănătoasă a cerut să fie eutanasiată. Va muri vineri, în Elveția
click.ro
image
Amza Pellea ar fi împlinit 95 de ani. Mesajul fiicei: „Tată, uneori îți simt mâna pe umeri!” Viciul care i-a scurtat zilele și cum arată mormântul lui Nea Mărin
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
