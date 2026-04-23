Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României la fotbal. Dinamo, eliminată de olteni la penalty-uri

Universitatea Craiova este a doua finalistă a Cupei României, urmând să lupte pentru trofeu cu Universitatea Cluj, cea cu care se bate și pentr titlu, în Superligă (sunt la egalitate de puncte în fruntea clasamentul, 39, după 5 runde din play-off).

Oltenii s-au calificat joi seară în ultimul act al Cupei, după 4-1 cu Dinamo, pe „Arena Națională”, la lovituri de departajare.

După 90 de minute, scorul a fost egal, 0-0. Pentru Dinamo, togolezul Kennedy Boateng a deschis scorul în minutul 105+1, iar fundașul Adrian Rus a egalat în minutul 118 și a trimis semifinala la penalty-uri.

De 8 ori câștigătoare a Cupei României, Universitatea Craiova a ridicat ultima oară trofeul în 2021.

Universitatea Cluj a cucerit trofeul o singură dată, chiar în 1965, dar a pierdut alte cinci finale, ultima în 2023, la penalty-uri, cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Finala Cupei României se va disputa pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea trofeului va încasa 240.000 de euro, sumă cu mult mai mare decât cea care va intra în conturile învinsei, 10.000 de euro.

Hagi, prima apariție ca selecționer

La meci a asistat și Gică Hagi (61 de ani), noul selecționer al echipei naționale a României. „Regele” a văzut meciul de lângă Anghel Iordănescu (75 de ani), antrenorul alături de care a obținut cele mai mari performanțe ca tricolor (locul 5 la Mondialul american), dar pe care nu-l consideră cel mai mare antrenor român, titulatură pe care i-a acordat-o lui Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Hagi l-a avut alături pe secundul Cătălin Anghel, cu care va lucra și la națională, și pe care l-a avut și la Viitorul/Farul. În timp ce era la meci, Ianis Hagi era „rezervă” nefolosită în meciul Beșiktaș - Alanyaspor 3-0, din sferturile de finală ale Cupei Turciei.

Din partea FRF, instituția care organizează competiția, au mai venit pe cea mai mare arenă a țării, printre alții, Mihai Stoichiță, Vlad Munteanu, Ionel Gane și Răzvan Rotaru.