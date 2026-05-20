Video Manea scoasă după câștigarea Cupei României de către Universitatea Craiova: „Să ne faceți bucurie, vrem și titlul în Bănie!”

După câștigarea Cupei României la fotbal de către Universitatea Craiova, dar înainte de „finala campionatului” cu Universitatea Cluj, casa de discuri Barcon Music a lansat o melodie dedicată echipei de fotbal din Bănie.

Solistul Cristi Ignătescu a scos maneaua după isprava de la Sibiu a trupei lui Coelho: „Să ne faceți bucurie, vrem și titlul în Bănie!”.

Ideea melodiei a fost de motiva echipa și de a transmite glasul suporterilor care așteaptau de 35 de ani marea bucurie: titlul de campioană și realizarea eventului odată cu câștigarea Cupei!

Performanța a fost atinsă duminică seară, după un glorios 5-0 cu Universitatea Cluj, și l-a încununat pe Sorin Cârțu.

La vârsta de 70 de ani, „Sorinaccio” și-a trecut în palmares eventul în trei ipostaze cu oltenii: jucător, antrenor și conducător de club.

Craiova se poate despărți de mai mulți jucători. Unul este Ștefan Baiaram (23 de ani), care și-a exprimat dorința să joace în străinătate.

După un sezon de excepție la Universitatea Craiova, Assad Al-Hamlawi (25 de ani) a atras atenția mai multor cluburi din Europa. Gazeta Sporturilor susține că atacantul este pe lista celor de la AEK Atena.