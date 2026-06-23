Video CM 2026: O persoană a murit și opt au fost rănite într-o busculadă la Amman, în timpul difuzării meciului Iordaniei cu Algeria

O tragedie a avut loc luni seara în centrul capitalei Iordaniei, Amman, unde o busculadă s-a produs în rândul suporterilor adunați să urmărească partida dintre Iordania și Algeria, din cadrul Cupei Mondiale de fotbal 2026. Incidentul s-a soldat cu un mort și opt răniți.

Tragedia a avut loc în Piața Hashemite, devenită punct de întâlnire pentru mii de fani care urmăreau meciul transmis de la San Francisco Bay Area Stadium, unde Iordania a pierdut cu 1–2 în Grupa J a Cupei Mondiale, potrivit agenției iordaniene de presă, citate de Reuters.

Echipele de intervenție au transportat la spital nouă persoane rănite în busculadă.

Ulterior, una dintre victime a murit. Celelalte victime au suferit răni ușoare, au precizat reprezentanții Directoratului Securității Publice.

Autoritățile au anunțat că experții urmează să stabilească exact care a fost cauza decesului.

Entuziasm uriaș la prima participare a Iordaniei la un Mondial

Mulțimi mari de suporteri s-au adunat în mai multe zone din Amman pentru a urmări meciul, Iordania aflându-se la prima sa participare la un turneu final al Cupei Mondiale.

Naționala iordaniană a deschis scorul prin Nizar Alrashdan în minutul 36, însă Algeria a revenit spectaculos în repriza secundă, marcând prin Nadhir Benbouali (69) și Amine Gouiri (82).

După înfrângerile înregistrate în confruntările cu Austria (1–3) și Algeria (1–2), Iordania va disputa ultimul meci din grupă pe 28 iunie, împotriva campioanei mondiale Argentina, urmând să părăsească competiția indiferent de rezultat.