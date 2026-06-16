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Ce ascund echipamentele de la CM 2026: ghidul detaliilor surpriză de pe tricouri și ce reprezintă fiecare simbol

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Campionatul Mondial 2026
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Campionatul Mondial 2026, cel mai spectaculos turneu din istorie, vine cu noi premiere. Anul acesta, fotbaliști de pe toate continentele au primit o distincție unică. Aceștia joacă cu un echipament inscripționat special, fiecare având o inserție personalizată pe mâneca dreaptă a tricoului, cu scopul de a marca diverse performanțe.

Lamine Yamal Foto/Instagram @lamineyamal
Lamine Yamal Foto/Instagram @lamineyamal

FIFA, în parteneriat cu compania Topps, cunoscută pentru producția de cartonașe colecționabile, a lansat o nouă inițiativă inedită. Elementele aplicate pe tricourile de la Cupa Mondială vor fi transformate ulterior în ediții speciale de cartonașe, care vor fi puse în vânzare pentru colecționari din întreaga lume.

Ghidul inserțiilor de pe tricourile de la Mondial 2026: ce reprezintă fiecare simbol

Inserția cu sigla aurie a Cupei Mondiale - purtată doar de anumite echipe din istoria Campionatului Mondial care au câștigat trofeul. Acest element a putut fi văzut deja la naționale precum Brazilia, Germania, Spania sau Uruguay și va mai fi purtat în continuare doar de echipele campioane mondiale rămase în competiție, precum Anglia, Argentina și Franța. În schimb, celelalte selecționate participante folosesc un logo standard, adaptat culorii tricoului: alb pe fundal negru pentru echipamentele deschise la culoare și negru pe fundal alb pentru cele închise la culoare.

Sigla lui Vinicius Junior Foto/Imago
Sigla lui Vinicius Junior Foto/Imago

Peticul care marchează debutul - FIFA a introdus o nouă marcă specială care indică debutul unui jucător la un turneu final de Campionat Mondial. Această inserție are și o componentă de colecție importantă, fiind folosită ulterior pentru realizarea unor carduri „Rookie”, foarte căutate și valoroase în rândul colecționarilor.

Un exemplu este Lamine Yamal, al cărui card de debut de la Mondial este deja considerat unul dintre cele mai atractive pentru fani și colecționari. Deocamdată, nu este clar dacă acest marcaj va fi purtat doar la primul meci sau pe întreaga durată a turneului, potrivit The Athletic.

Inserția de pe tricoul lui Yamal Foto/Imago
Inserția de pe tricoul lui Yamal Foto/Imago

Legacy Patch - inserție specială care a fost introdusă pentru a marca jucătorii care ajung la cel puțin 5 participări la turnee finale de Campionat Mondial. Printre cei care poartă acest simbol se numără nume uriașe precum Luka Modric (Croația), Yuto Nagatomo (Japonia), Manuel Neuer (Germania), Cristiano Ronaldo (Portugalia) și Lionel Messi (Argentina).

Inserția Legacy Patch Foto/Twitter
Inserția Legacy Patch Foto/Twitter

Petic pentru Ghetele de Aur ale Cupei Mondiale - petic special dedicat câștigătorilor Ghetei de Aur de la Campionatul Mondial, rezervat jucătorilor care au reușit să termine turneul drept golgheter. Acest simbol va fi purtat de nume importante precum Kylian Mbappe (Franța), Harry Kane (Anglia) și James Rodriguez (Columbia), toți laureați ai acestui trofeu în ediții anterioare.

Petic pentru Mănușile de Aur ale Cupei Mondiale - petic dedicat portarilor care au câștigat „Mănușa de Aur” la edițiile anterioare ale Campionatului Mondial. Printre jucătorii care vor purta această inserție se numără Manuel Neuer (Germania), Emiliano Martinez (Argentina) și Thibaut Courtois (Belgia), toți portari distinși în trecut cu acest trofeu individual.

Inserția pentru Mănușile de Aur Foto/Imago
Inserția pentru Mănușile de Aur Foto/Imago

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