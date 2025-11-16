search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Cine merge la Mondialul din 2026: lista naționalelor deja calificate

Publicat:
Ultima actualizare:

Cupa Mondială FIFA 2026 se va desfășura în Statele Unite, Canada și Mexic, între 11 iunie și 19 iulie 2026.

Kylian Mbappe Foto/EPA
Kylian Mbappe Foto/EPA

Calificările sunt încă în plină desfășurare în Europa, Africa, Asia și America de Nord, iar ultimele naționale participante vor fi stabilite în urma barajului programat pentru martie 2026.

Echipe calificate la Cupa Mondială 2026 (28 din 48)

Națiuni gazdă:

- Statele Unite

- Mexic

- Canada

Europa (16 locuri):

- Anglia

- Franța

- Croația

- Portugalia

Asia (8 locuri directe + 1 la play-off):

- Australia

- Japonia

- Iordania

- Iran

- Coreea de Sud

- Uzbekistan

- Qatar

- Arabia Saudită

America de Sud (6 locuri directe + 1 la play-off):

- Argentina

- Brazilia

- Ecuador

- Columbia

- Paraguay

- Uruguay

- Bolivia (va juca barajul intercontinental)

America de Nord și Centrală (3 locuri directe + 2 la play-off):

Nicio echipă calificată deocamdată.

Africa (9 locuri directe + 1 la play-off):

- Africa de Sud

- Algeria

- Capul Verde

- Coasta de Fildeș

- Egipt

- Ghana

- Maroc

- Senegal

- Tunisia

Oceania (1 loc direct + 1 la baraj):

- Noua Zeelandă

- Noua Caledonie (va juca barajul intercontinental).

