Baraj cu scandal. Presa arabă îl desființează pe Olăroiu, înaintea returului decisiv cu Irak. A ratat calificarea directă din preliminarii

Prima reprezentativă a Emiratelor Arabe Unite, pregătită de românul Cosmin Olăroiu, a obținut doar o remiză, 1-1, în duelul de joi de la Abu Dhabi, cu naționala Irakului.

Instalat la conducerea echipei în luna aprilie a acestui an, Olăroiu nu a reușit să prindă calificarea directă din preliminarii, iar acum mizează pe baraj pentru a menține șansele la Mondial.

Irakul a lovit primul, în minutul 10, prin Al-Hamadi, care a transformat impecabil o lovitură liberă. Reacția gazdelor a venit rapid. După doar opt minute, Luan Pereira a restabilit egalitatea.În prelungiri, la minutul 90+6, Caio Lucas a trimis mingea în poartă și a declanșat fiesta în tribune, însă bucuria a fost curmată după intervenția VAR, care a anulat golul pentru ofsaid.

„Începutul a fost slab după ce am primit un gol rapid. Ne-a fost dificil să construim atacuri eficiente. Echipa națională a Irakului a dominat prima repriză, iar noi am revenit în a doua. Sprijinul fanilor a fost cea mai bună parte a meciului. Urmează meciul retur și trebuie să ne adunăm forțele!”, a declarat Olăroiu, la conferința de presă.

Partida s-a terminat la egalitate, 1-1, iar deznodământul calificării se va cunoaște în manșa a doua a barajului asiatic, programată marți, 18 noiembrie, la Basra.

Cum se va decide calificarea la Cupa Mondială

Emiratele Arabe Unite și Irakul joacă în noiembrie o dublă manșă decisivă, însă câștigătoarea nu va obține imediat biletele pentru Mondialul din 2026. Echipa care se impune în acest duel va merge abia într-un nou baraj, unul intercontinental, programat în luna martie.

La acel turneu vor lua parte reprezentante din Asia, Africa, America de Sud, Oceania, plus două formații din zona Americii Centrale și de Nord. Doar două dintre cele șase participante vor prinde loc la turneul final.

Structura barajului este simplă: cele șase echipe vor fi împărțite în două zone ale tabloului. Patru dintre ele vor disputa semifinale, în timp ce cele mai bine clasate selecționate în rankingul FIFA vor intra direct în finală, unde își vor aștepta adversarele.

Asia dispune de opt locuri garantate pentru turneul final din 2026. Japonia, Coreea de Sud, Australia, Iran, Uzbekistan și Iordania au obținut deja calificarea după rundele anterioare ale preliminariilor. În urmă cu o lună, Arabia Saudită și Qatar au completat lista formațiilor asiatice care și-au asigurat prezența la Cupa Mondială.

Arabii l-au desființat pe tehnicianul român după turul cu Irak

Startul slab din barajul cu Irakul a stârnit critici dure la adresa românului, în presa arabă: „Punctul culminant al falimentului antrenoratului: un antrenor terminat. Fără schimbări, fără structură, fără organizare. Aleatoriu, fără planuri!”, au scris arabii pe X (fostul Twitter).

Olăroiu nu se află la debutul său pe banca unei naționale. În trecut, fostul tehnician al FCSB a condus naționala Arabiei Saudite pentru o scurtă perioadă, între decembrie 2014 și ianuarie 2015, interval în care a strâns o victorie și trei înfrângeri.

Antrenorul în vârstă de 55 de ani, care a dus în primăvară echipa Sharjah FC până în finala Ligii Campionilor Asiei 2, a preluat reprezentativa Emiratelor în locul portughezului Paulo Bento. Acesta fusese demis chiar după ce obținuse o victorie dramatică împotriva Coreei de Nord, în preliminariile pentru Mondialul din 2026.