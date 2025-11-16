search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Baraj cu scandal. Presa arabă îl desființează pe Olăroiu, înaintea returului decisiv cu Irak. A ratat calificarea directă din preliminarii

0
0
Publicat:

Prima reprezentativă a Emiratelor Arabe Unite, pregătită de românul Cosmin Olăroiu, a obținut doar o remiză, 1-1, în duelul de joi de la Abu Dhabi, cu naționala Irakului.

Cosmin Olăroiu Foto/EPA
Cosmin Olăroiu Foto/EPA

Instalat la conducerea echipei în luna aprilie a acestui an, Olăroiu nu a reușit să prindă calificarea directă din preliminarii, iar acum mizează pe baraj pentru a menține șansele la Mondial.

Irakul a lovit primul, în minutul 10, prin Al-Hamadi, care a transformat impecabil o lovitură liberă. Reacția gazdelor a venit rapid. După doar opt minute, Luan Pereira a restabilit egalitatea.În prelungiri, la minutul 90+6, Caio Lucas a trimis mingea în poartă și a declanșat fiesta în tribune, însă bucuria a fost curmată după intervenția VAR, care a anulat golul pentru ofsaid.

„Începutul a fost slab după ce am primit un gol rapid. Ne-a fost dificil să construim atacuri eficiente. Echipa națională a Irakului a dominat prima repriză, iar noi am revenit în a doua. Sprijinul fanilor a fost cea mai bună parte a meciului. Urmează meciul retur și trebuie să ne adunăm forțele!”, a declarat Olăroiu, la conferința de presă.

Partida s-a terminat la egalitate, 1-1, iar deznodământul calificării se va cunoaște în manșa a doua a barajului asiatic, programată marți, 18 noiembrie, la Basra.

Cum se va decide calificarea la Cupa Mondială

Emiratele Arabe Unite și Irakul joacă în noiembrie o dublă manșă decisivă, însă câștigătoarea nu va obține imediat biletele pentru Mondialul din 2026. Echipa care se impune în acest duel va merge abia într-un nou baraj, unul intercontinental, programat în luna martie.

La acel turneu vor lua parte reprezentante din Asia, Africa, America de Sud, Oceania, plus două formații din zona Americii Centrale și de Nord. Doar două dintre cele șase participante vor prinde loc la turneul final.

Structura barajului este simplă: cele șase echipe vor fi împărțite în două zone ale tabloului. Patru dintre ele vor disputa semifinale, în timp ce cele mai bine clasate selecționate în rankingul FIFA vor intra direct în finală, unde își vor aștepta adversarele.

Asia dispune de opt locuri garantate pentru turneul final din 2026. Japonia, Coreea de Sud, Australia, Iran, Uzbekistan și Iordania au obținut deja calificarea după rundele anterioare ale preliminariilor. În urmă cu o lună, Arabia Saudită și Qatar au completat lista formațiilor asiatice care și-au asigurat prezența la Cupa Mondială.

Arabii l-au desființat pe tehnicianul român după turul cu Irak

Startul slab din barajul cu Irakul a stârnit critici dure la adresa românului, în presa arabă: „Punctul culminant al falimentului antrenoratului: un antrenor terminat. Fără schimbări, fără structură, fără organizare. Aleatoriu, fără planuri!”, au scris arabii pe X (fostul Twitter).

Olăroiu nu se află la debutul său pe banca unei naționale. În trecut, fostul tehnician al FCSB a condus naționala Arabiei Saudite pentru o scurtă perioadă, între decembrie 2014 și ianuarie 2015, interval în care a strâns o victorie și trei înfrângeri.

Antrenorul în vârstă de 55 de ani, care a dus în primăvară echipa Sharjah FC până în finala Ligii Campionilor Asiei 2, a preluat reprezentativa Emiratelor în locul portughezului Paulo Bento. Acesta fusese demis chiar după ce obținuse o victorie dramatică împotriva Coreei de Nord, în preliminariile pentru Mondialul din 2026.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
stirileprotv.ro
image
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime
gandul.ro
image
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat al atacantului FCSB: „Nu a înțeles nimic. Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini”
fanatik.ro
image
Cât costă două sarmale la târgul de Crăciun din Sibiu. Sunt mai scumpe decât un kilogram de carne
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Nu se mai ascund: un nou cuplu celebru în România! După divorțul cu scandal, s-a afișat în premieră cu noua parteneră
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
observatornews.ro
image
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Cum eviți o amendă usturătoare în giratoriu cu semafor – ce se întâmplă dacă pleacă doi șoferi pe verde
playtech.ro
image
Cum arată în prezent Viorel Păunescu, afaceristul care a jucat un rol important în istoria Stelei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționer pentru România! Mircea Lucescu a luat decizia, după eșecul cu Bosnia
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată într-o locuință din Galați. Suspectul acestei fapte a fost înjunghiat de un alt bărbat
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Primele imagini de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artiștii veniți la Cimitirul Bellu VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor