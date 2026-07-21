Doi membri ai familiei Cârpaci, reținuți: au dus un român în Germania și l-au forțat să doneze un rinichi

Doi membri din familia Cârpaci din Timișoara au fost ridicați marți dimineață de polițiști în baza unui mandat european, în urma unei operațiuni desfășurate la Caransebeș, județul Caraș-Severin, într-un dosar care vizează infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane în scopul prelevării de organe.

Acțiunea a fost realizată de ofițeri ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Biroului de Operațiuni Speciale din cadrul IPJ Timiș.

Este vorba despre Gradu Cârpaci, cunoscut sub porecla „Ministrul de Finanțe”, și soția sa, pe numele cărora autoritățile germane au emis mandate europene de arestare într-un dosar care vizează infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane în scopul prelevării de organe, relatează Ziua de Vest.

Acuzații de trafic de persoane și prelevare de organe

Potrivit anchetatorilor germani, cei doi ar fi adus în Germania un bărbat din România în perioada în care locuiau la München. Victima ar fi fost cazată într-un apartament, lipsită de actele de identitate și izolată de familie.

Conform informațiilor din dosar, bărbatul ar fi fost obligat să muncească pentru cei doi și să semneze mai multe documente și contracte împotriva voinței sale.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi fost amenințat că rudele sale din România vor avea de suferit dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cârpaci, care suferea de o afecțiune renală.

Promisiuni nerespectate după transplant

În schimbul intervenției, victimei i s-ar fi promis 15.000 de euro și un apartament în Timișoara. Operația de transplant ar fi fost realizată într-un spital din Freiburg, Germania.

Potrivit procurorilor, după efectuarea transplantului, bărbatul nu ar fi primit nici suma promisă și nici locuința, continuând să fie exploatat de cei doi suspecți.

Percheziții și cooperare româno-germană

Dosarul este instrumentat în colaborare de autoritățile judiciare germane și procurorii DIICOT Timișoara. În luna martie, anchetatorii au efectuat percheziții la proprietatea familiei Cârpaci din Timișoara, de unde au ridicat documente, acte medicale, calculatoare și telefoane mobile considerate relevante pentru anchetă.

Urmează procedura de extrădare

După punerea în executare a mandatelor europene de arestare, cei doi au fost preluați de polițiști și urmează să fie prezentați Curții de Apel Timișoara. Instanța va decide asupra confirmării mandatelor și a procedurii de predare către autoritățile din Germania.