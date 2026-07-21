 Doi membri ai familiei Cârpaci, reținuți: au dus un român în Germania și l-au forțat să doneze un rinichi | adevarul.ro
search
Marți, 21 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Eugen Tomac, invitat la „Interviurile Adevărul”

Doi membri ai familiei Cârpaci, reținuți: au dus un român în Germania și l-au forțat să doneze un rinichi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Doi membri din familia Cârpaci din Timișoara au fost ridicați marți dimineață de polițiști în baza unui mandat european, în urma unei operațiuni desfășurate la Caransebeș, județul Caraș-Severin, într-un dosar care vizează infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane în scopul prelevării de organe. 

Victima a fost constrânsă să doneze un rinichi FOTO Shutterstock
Victima a fost constrânsă să doneze un rinichi FOTO Shutterstock

Acțiunea a fost realizată de ofițeri ai Serviciului de Investigații Criminale și ai Biroului de Operațiuni Speciale din cadrul IPJ Timiș.

Este vorba despre Gradu Cârpaci, cunoscut sub porecla „Ministrul de Finanțe”, și soția sa, pe numele cărora autoritățile germane au emis mandate europene de arestare într-un dosar care vizează infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane în scopul prelevării de organe, relatează Ziua de Vest.

Acuzații de trafic de persoane și prelevare de organe

Potrivit anchetatorilor germani, cei doi ar fi adus în Germania un bărbat din România în perioada în care locuiau la München. Victima ar fi fost cazată într-un apartament, lipsită de actele de identitate și izolată de familie.

Conform informațiilor din dosar, bărbatul ar fi fost obligat să muncească pentru cei doi și să semneze mai multe documente și contracte împotriva voinței sale.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi fost amenințat că rudele sale din România vor avea de suferit dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cârpaci, care suferea de o afecțiune renală.

Promisiuni nerespectate după transplant

În schimbul intervenției, victimei i s-ar fi promis 15.000 de euro și un apartament în Timișoara. Operația de transplant ar fi fost realizată într-un spital din Freiburg, Germania.

Potrivit procurorilor, după efectuarea transplantului, bărbatul nu ar fi primit nici suma promisă și nici locuința, continuând să fie exploatat de cei doi suspecți.

Percheziții și cooperare româno-germană

Dosarul este instrumentat în colaborare de autoritățile judiciare germane și procurorii DIICOT Timișoara. În luna martie, anchetatorii au efectuat percheziții la proprietatea familiei Cârpaci din Timișoara, de unde au ridicat documente, acte medicale, calculatoare și telefoane mobile considerate relevante pentru anchetă.

Urmează procedura de extrădare

După punerea în executare a mandatelor europene de arestare, cei doi au fost preluați de polițiști și urmează să fie prezentați Curții de Apel Timișoara. Instanța va decide asupra confirmării mandatelor și a procedurii de predare către autoritățile din Germania.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum rezistă Iranul în fața SUA: Muntele Târnăcopului și orașele subterane cu rachete îngropate prea adânc pentru bombele lui Trump
digi24.ro
image
Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan anunță că o navă care transporta gaz petrolier lichefiat a explodat aproape de Sulina
gandul.ro
image
Ai tulburare de personalitate BORDERLINE? Primele indicii genetice, descoperite de experți
mediafax.ro
image
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul s-a accidentat. Update de la ultimul antrenament. Exclusiv
fanatik.ro
image
Terenuri de zeci de mii de hectare în Delta Dunării, concesionate pe criterii discriminatorii. Fermier: „Au făcut reguli numai pentru ei”
libertatea.ro
image
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
digi24.ro
image
Scandal cu Michael Olise! » Fosta iubită îi aduce acuzații grave fotbalistului plătit cu 14 milioane de euro pe an
gsp.ro
image
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
digisport.ro
image
Culiță Sterp, surpriză neașteptată pentru soția lui. Totul a fost plănuit în secret de artist
click.ro
image
Grecii, furioși pe „Odiseea”, chiar dacă filmul poate deveni cel mai mare succes de box office al anului. „Nolan a mers prea departe”
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Petrolier în flăcări, aproape de Sf. Gheorghe. Nicuşor Dan: "Nava a fost lovită în afara apelor teritoriale"
observatornews.ro
image
Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: 'Voiau să cânt forțat. Și bătut, și fără bani!'
cancan.ro
image
Șoc pentru un pensionar. De ce i-a fost scăzută pensia la recalculare? Răspuns oficial de la Ministerul Muncii
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
Vin noi scumpiri la pompă. Experții avertizează asupra unei posibile crize a carburanților
playtech.ro
image
Jucătorul de la Craiova care are lipici la oferte. Există interes din primele 5 ligi europene
fanatik.ro
image
Se pregătește planul de rezervă al „disidenților” din PNL. Platforma „liberal-conservatoare”, începutul unei posibile scindǎri în partidul lui Bolojan
ziare.com
image
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
digisport.ro
image
Stațiunea din Franța cu plaje spectaculoase și vile elegante, unde vacanțele costă mult mai puțin decât ai crede
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cheloo a ajuns de nerecunoscut după internarea la psihiatrie. Cum a apărut la concertul de pe Arena Națională
romaniatv.net
image
Horoscop marți, 21 iulie. Ziua care schimbă regulile jocului! Zodiile lovite de surprize incredibile și decizii care le pot transforma viitorul
mediaflux.ro
image
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
FIFA l-a tăiat pe Donald Trump din fotografiile oficiale ale finalei Cupei Mondiale. Ce a publicat Casa Albă
click.ro
image
Cum și-a petrecut Jennifer Lopez ziua de naștere. Ipostaza neobișnuită din baie care i-a uimit pe fani
click.ro
image
Noi probleme pentru frații Tate. Aceștia refuză extrădarea în Marea Britanie și invocă un dosar politic
click.ro
Ioana a II a de Neapole, profimedia 0164771413 jpg
Regina dominatoare și desfrânată! Partenerii săi de iatac erau ridicați în rang sau eliminați, în funcție de cât de mult o satisfăceau
okmagazine.ro
young couple having picnic forest jpg
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje
clickpentrufemei.ro
„Ulise arând țărmul mării”, de Heywood Hardy (© New York Public Library)
Plaja nu a fost mereu o destinație de vacanță. Pentru grecii din Antichitate era un loc înspăimântător
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dragoș Bucur, în mijlocul unui scandal cu vecinii de la țară. Ce s-a întâmplat: „O să avem de-a face”
image
FIFA l-a tăiat pe Donald Trump din fotografiile oficiale ale finalei Cupei Mondiale. Ce a publicat Casa Albă

OK! Magazine

image
De mici au iubit fotbalul. Superbele prințese ale Spaniei au recreat un moment adorabil de acum 16 ani

Click! Pentru femei

image
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje

Click! Sănătate

image
O vitamină susține sănătatea creierului la persoanele în vârstă