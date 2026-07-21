 Cât costă, de fapt, o înmormântare sau o repatriere în România și de ce prețurile diferă atât de mult | adevarul.ro
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Cât costă, de fapt, o înmormântare sau o repatriere în România și de ce prețurile diferă atât de mult

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Despre banii dintr-o înmormântare se vorbește în șoaptă. Explicăm ce compune costul, de ce variază atât și cum recunoști o ofertă corectă.

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Despre bani și moarte nu ne place să vorbim în aceeași frază. Ni se pare nepotrivit, aproape necuviincios. Și tocmai din cauza asta, foarte mulți români ajung să plătească pentru o înmormântare sau o repatriere fără să înțeleagă de fapt pentru ce plătesc. Tabuul ne costă, la propriu.

Am încercat să pun cap la cap, cât se poate de așezat, din ce se compune costul unui serviciu funerar în România și de ce ofertele pe care le primești pot să difere atât de mult între ele.

Din ce e făcut prețul

Un serviciu funerar nu e un singur lucru, ci mai multe puse laolaltă. Sicriul e partea vizibilă, iar prețul lui variază enorm, de la modele simple până la piese scumpe din lemn masiv. Dar în jurul lui se adună o mulțime de componente pe care familia nu le vede: pregătirea și îmbălsămarea, actele și formalitățile, transportul, capela, uneori serviciile religioase și cele de la cimitir.

Aici apare prima sursă de confuzie. Două oferte cu prețuri diferite pot să nu fie deloc comparabile, pentru că una include lucruri pe care cealaltă le trece separat. Un preț mic la prima vedere se poate umple pe parcurs cu „extra"-uri, până ajunge mai mare decât unul care părea scump, dar era complet.

De ce o repatriere costă mai mult

Când decesul se produce în străinătate, socoteala se complică. La componentele obișnuite se adaugă cele impuse de transportul internațional: un sicriu omologat, cu interior de zinc, îmbălsămarea după norme sanitare stricte, pașaportul mortuar și transportul propriu-zis, uneori pe distanțe de mii de kilometri.

De aceea, o repatriere din Europa pornește de la aproximativ 1.300 de euro și crește în funcție de câțiva factori concreți: distanța, țara de origine, tipul de sicriu și eventualele servicii suplimentare. Nu e un preț fix, și nici n-ar avea cum să fie. O repatriere din Anglia și una din Spania nu costă la fel, pentru că nici drumul, nici procedurile nu sunt la fel.

Problema reală: netransparența

Piața serviciilor funerare din România suferă de o boală veche: prețuri neclare, spuse pe jumătate, care se dezvăluiră abia când familia e prinsă și nu mai poate alege altceva. Într-un moment de doliu, nimeni nu are energia să compare oferte sau să conteste o factură.

Semnul unei firme corecte e exact opusul: îți dă totul detaliat, în scris, dinainte. Îți spune ce e inclus și ce nu. Și, un detaliu care spune mult, nu-ți cere avans. O agenție precum Kirilă Funerar, care lucrează fără avans și încasează la finalul serviciului, își asumă riscul în locul familiei. E o diferență de atitudine față de firmele care cer banii înainte, „ca să înceapă".

Cât înseamnă asta, în cifre

Ca să nu rămânem la vorbe generale, să punem câteva repere. O înmormântare tradițională în România variază mult în funcție de localitate, de sicriul ales și de serviciile de la biserică și cimitir, iar diferența dintre o variantă modestă și una elaborată poate fi de câteva ori. O repatriere din Europa pornește de la circa 1.300 de euro și urcă odată cu distanța: una din țările apropiate costă vizibil mai puțin decât una din nordul continentului sau din Peninsula Iberică.

Peste toate acestea se așază un ajutor pe care mulți uită să-l pună în socoteală: ajutorul de deces de la stat. În 2026 el este de 9.192 de lei pentru o persoană asigurată sau pensionată, respectiv 4.596 de lei pentru un membru de familie neasigurat. Nu acoperă totul, dar reduce simțitor povara, iar o parte din familii nici nu îl cer, fie din necunoaștere, fie fiindcă nu au energia să facă demersul. O firmă serioasă îl include în asistență și depune ea dosarul.

De ce diferă atât ofertele

Dacă două agenții îți dau prețuri foarte diferite pentru „același lucru", explicația e aproape mereu una dintre două. Ori una a inclus în preț componente pe care cealaltă le trece separat, ori una lucrează cu adaosuri mai mari. Singurul mod de a compara corect e să ceri de la fiecare oferta detaliată, pe componente, și să te uiți nu la totalul spus la telefon, ci la ce scrie în el.

Mai e un factor de care puțini vorbesc: momentul. O familie care cere oferte cu capul limpede, dinainte, negociază altfel decât una prinsă în prima zi de doliu. Firmele știu asta. De aceea, cele corecte își fixează prețuri clare, pe care le respectă indiferent de starea în care te afli, iar cele mai puțin corecte mizează exact pe faptul că, îndurerat, nu vei întreba și nu vei compara.

O variantă mai accesibilă: incinerarea

Pentru familiile pentru care costul e o povară reală, incinerarea e de obicei mai ieftină decât o înmormântare tradițională, pentru că elimină o parte din cheltuieli, de la sicriul scump până la locul de veci și lucrările la mormânt. E o opțiune tot mai aleasă în orașe, deși în multe familii rămâne o discuție sensibilă, mai ales din motive religioase.

Nu o pun pe masă ca soluție pentru toată lumea, fiindcă alegerea asta ține de credință și de dorința celui plecat, nu doar de bani. Dar merită știut că există și că, acolo unde e acceptată, poate reduce simțitor costul. Important e ca și aici oferta să fie clară: ce include prețul incinerării și ce se plătește separat, exact ca la orice alt serviciu funerar.

Ce poate face o familie ca să nu fie luată pe nepregătite

Chiar și în graba momentului, câteva întrebări simple schimbă totul. Cere oferta în scris. Întreabă ce se întâmplă dacă apar costuri neprevăzute. Întreabă când se face plata. Și, dacă e o repatriere, cere-i firmei să-ți explice pe ce se duce fiecare parte din sumă.

Nu e lipsă de bun-simț să întrebi de bani în ziua aceea. Dimpotrivă. E felul în care te aperi de cei care mizează pe faptul că, îndurerat, n-o vei face.

Moartea e scumpă în feluri pe care nu le putem controla. Dar măcar partea de bani, singura care se poate limpezi, merită limpezită. Nu ca să economisim pe cel drag, ci ca să nu fim înșelați tocmai când suntem cel mai ușor de înșelat.

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