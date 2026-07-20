Promisiunea nebună după triumful Spaniei: Cucurella trebuie să-și tatueze chipul selecționerului

Marc Cucurella va trebui să-și respecte una dintre cele mai neobișnuite promisiuni făcute înaintea Cupei Mondiale. Fundașul a anunțat că își va tatua chipul selecționerului Luis de la Fuente dacă Spania va cuceri trofeul, iar victoria din finala cu Argentina îl obligă acum să treacă de la vorbe la fapte.

Spania a devenit pentru a doua oară campioană mondială, după ce a învins Argentina cu 1-0 după prelungiri, în finala disputată duminică la East Rutherford, în New Jersey. Golul care a decis meciul și a readus trofeul mondial în Spania, la 16 ani de la succesul din Africa de Sud, a fost marcat de Ferran Torres, în minutul 106.

Dincolo de performanța sportivă, triumful spaniolilor readuce în atenție și promisiunea inedită făcută de Marc Cucurella înaintea competiției. Fundașul declarase că își va tatua chipul lui Luis de la Fuente în cazul în care naționala va câștiga Cupa Mondială.

Întrebat după finală dacă se așteaptă ca jucătorii să-și respecte promisiunea, selecționerul Spaniei a răspuns cu umor. „Sunt oameni de cuvânt”, a spus Luis de la Fuente, convins că elevii săi nu vor da înapoi după cucerirea trofeului.

Cucurella a lăsat de înțeles că tatuajul va fi realizat într-un loc vizibil, astfel încât pariul său să nu poată trece neobservat.

„Fericirea trebuie să fie ceva de genul acesta”

După ce a condus Spania către al doilea titlu mondial din istorie, Luis de la Fuente a vorbit despre mândria de a lucra cu o generație care și-a câștigat locul în istoria fotbalului. „Fără această echipă, era imposibil să realizezi ceva. Fericirea trebuie să fie ceva de genul acesta, dar este și mândrie și recunoaștere pentru un grup de oameni care vor intra în istorie. Este ideal să lucrezi cu ei”, a declarat selecționerul la conferința de presă de după finală.

De la Fuente a dezvăluit și mesajul pe care li l-a transmis jucătorilor înainte ca aceștia să intre pe teren. „Domnilor, avem o întâlnire cu istoria și vom fi primii acolo”, le-a spus antrenorul internaționalilor spanioli. În prelungiri, selecționerul le-a cerut elevilor săi să-și păstreze intensitatea și concentrarea până la ultima fază, chiar dacă prestația echipei era una foarte bună. „Împotriva Argentinei, o lipsă de concentrare te poate costa scump”, a explicat De la Fuente.

De la Fuente și-a amintit de finala din 2010

Selecționerul a comparat emoțiile trăite după golul lui Ferran Torres cu momentele de la finala Cupei Mondiale din 2010, când Andrés Iniesta a marcat reușita victoriei împotriva Olandei.

De altfel, De la Fuente a dezvăluit că a discutat cu Vicente del Bosque, antrenorul care a condus Spania către primul său titlu mondial, și și-a amintit reacția calmă a acestuia după golul lui Iniesta. „Îmi amintesc că Vicente a spus: «Încă mai era timp de disputat». Ceva similar ni s-a întâmplat și nouă. Să încerci să rămâi calm este imposibil, dar mi-am amintit de acea secvență și, slavă Domnului, finalul a fost la fel de fericit”, a spus selecționerul.

Laude pentru Ferran Torres și Lamine Yamal

Luis de la Fuente l-a felicitat în mod special pe Ferran Torres, autorul golului care a decis finala. „Viața este uneori dreaptă pentru cei care muncesc din greu. Mă bucur că el a fost marcatorul și că intră în istorie, pentru că merită”, a afirmat antrenorul.

Selecționerul a evidențiat și contribuția lui Lamine Yamal, despre care a spus că s-a adaptat cerințelor tactice și s-a sacrificat pentru binele echipei. „Sunt recunoscător lui Lamine, pentru că a învățat să joace un stil diferit de fotbal, iar asta îl va ajuta să se maturizeze. S-a sacrificat pentru binele echipei, a făcut o treabă excelentă și a avut o Cupă Mondială excelentă”, a declarat De la Fuente.

Spania a încheiat astfel competiția cu al doilea titlu mondial din istorie, după cel cucerit în 2010. Iar chipul lui Luis de la Fuente ar putea rămâne nu doar în istoria fotbalului spaniol, ci și pe pielea unuia dintre jucătorii care l-au ajutat să câștige trofeul.