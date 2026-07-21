 Noua lege a salarizării ar îngheța veniturile a peste 400.000 de bugetari la nivelul actual în următorii ani | adevarul.ro
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Noua lege a salarizării ar îngheța veniturile a peste 400.000 de bugetari la nivelul actual în următorii ani

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Aplicarea noii legi a salarizării  în sectorul public, unul dintre jaloanele importante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ar putea duce la înghețarea veniturilor pentru sute de mii de bugetari în următorii ani.

Bugetarii au protestat în mai multe rânduri. FOTO Adevărul / Alex Negrici
Bugetarii au protestat în mai multe rânduri. FOTO Adevărul / Alex Negrici

Ar fi vorba de peste 400.000 de angajați ai statului, potrivit unor calcule publicate de Profit.ro.

Estimările Guvernului indică faptul că aproximativ o treime dintre salariații din sistemul public au în prezent venituri peste nivelul prevăzut în grilele noii legi și vor rămâne cu salariile nemodificate până când noile grile vor ajunge la nivelul remunerațiilor actuale.

Sursa citată arată că între 33% și 35% dintre angajații din sectorul bugetar s-ar afla în această situație, ceea ce, raportat la numărul total de posturi ocupate, înseamnă între 420.000 și 445.000 de persoane.

Conform celor mai recente date, în administrația publică sunt ocupate aproximativ 1,272 milioane de posturi. Cea mai mare parte a personalului lucrează în domenii esențiale precum educația, sănătatea, ordinea publică și apărarea.

Datele profit.ro indică peste 812.000 de posturi ocupate în aceste sectoare-cheie, dintre care aproximativ 366.800 în educație, 245.000 în sănătate, aproape 124.500 în Poliție și Jandarmerie și peste 76.000 în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele importante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul a fost elaborat în ultimii ani, însă adoptarea sa a fost amânată în repetate rânduri.

Noua grilă de salarizare propusă prin proiectul Legii salarizării unitare introduce creșteri etapizate și pentru funcțiile de demnitate publică numite. Membrii Guvernului, conducerea unor instituții importante ale statului, prefecții și ceilalți demnitari nu vor ajunge direct la coeficienții finali prevăzuți în grilă, ci vor beneficia de majorări progresive până în anul 2031.

Amintim că angajații din Sănătate au întrerupt lucrul luni, 20 iulie 2026, epuizați de deficitul extrem de personal și revoltați de noua lege a salarizării, despre care spun că le-ar putea reduce veniturile cu până la 1.000 de lei. Sindicaliștii au acuzat lipsa consultărilor și avertizează cu greva generală pe 28 iulie. 

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