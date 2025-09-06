Cristi Chivu are Italia la picioare. Tehnicianul român și-a trecut o nouă victorie în cont

În această pauză competițională determinată de meciurile echipelor naționale de pretutindeni, toate echipele de club, inclusic Superliga și Serie A, evoluează în cadrul unor partide amicale, în încercarea de a păstra ritmul pentru continuarea duelurilor programate în competițiile interne.

Inter Milano, grupare ce evoluează în Serie A și a cărei bancă tehnică este ocupată de către Cristi Chivu, a disputat un meci amical împotriva celor din Padova, grupare din Serie B.

Milanezii s-au impus detașat, scor final 3-1, îmn cadrul partidei de pregĂtire disputate vineri, 5 septembrie, la Appiano Gentile.

Cele trei goluri trecute în contul celor de la Inter Milano au fost marcate de către Andy Diouf (22 de ani), Henrikh Mkhitaryan (36 de ani) și Carlos Augusto (26 de ani), conform italienilor de la Tuttomercatoweb.

În această partidă de pregătire, antrenorul român a putut conta doar pe fotbaliștii care nu au fost chemați la echipele lor naționale, restul fiind plecați în cantonamentele reprezentativelor.

Inter vs. Juventus, duel de foc

După această scurtă întrerupere a campionatului, Inter urmează să revină în Serie A cu un meci de foc. În etapa a treia, formația nerazzurra se va deplasa la Torino pentru confruntarea cu marea rivală, Juventus, care a început sezonul în forță, cu două victorii și punctaj maxim.

Derby-ul dintre Juventus și Inter va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00, și se anunță unul dintre cele mai așteptate dueluri ale începutului de sezon.

O victorie și o înfrângere la debutul în Serie A

Cristi Chivu a debutat perfect pe banca lui Inter în Serie A. Vicecampioana Italiei a spulberat-o pe Torino cu 5-0, în cadrul primei partide din noul sezon competițional.

În etapa a doua, Inter Milano nu s-a putut impune în fața celor de la Udinese, scor 1-2. Deși au deschis scorul în minutul 17, milanezii au fost întorși de către formația lui Răzvan Sava, pe teren prorpiu.