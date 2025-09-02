Daniel Bîrligea, jucătorul sezonului trecut în Superligă, și-a schimbat look-ul înainte de acțiunile naționalei

Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost desemnat drept cel mai bun jucător al sezonului 2024/2025 în Superliga, de către Transfermarkt, publicația recunoscută pentru atribuirea cotelor de piață ale fotbaliștilor.

Jucătorul campioanei României a primit un premiu, iar anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

Bîrligea a înscris nu mai puțin de 16 goluri în campionatul precedent, două în echipamentul celor de la CFR Cluj și 14 după transferul la FCSB.

Placheta cu care a fost premiat atacantul este inscripționată cu textul „Player of the season” („Jucătorul sezonului”), alături de un colaj cu imagini în care jucătorul a fost surprins sărbătorindu-și reușitele.

Pe spatele trofeului se află numele și numărul cu care Bîrligea evoluează la FCSB.

Conform site-ului de specialitate, Daniel Bîrligea are o cotă de piață în valoare de cinci milioane de euro.

Bîrligea și-a schimbat look-ul!

Cu doar câteva zile înainte ca România să evolueze în cele două partide programate în luna septembrie, cu Canada și Cipru, jucătorul FCSB-ului, convocat, de altfel, de către selecționerul Mircea Lucescu, a decis să facă o nouă schimbare de look.

Bîrligea și-a păsatrat tunsoarea cu care i-a obișnuit pe fani, însă a decis că este vremea să renunțe la culoarea sa naturală. S-a vopsit blond platinat și este pregătit să evolueze în tricoul galben cu forțe proaspete.

Lotul de 26 de jucători al României ales de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).