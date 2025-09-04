Scandal după meciul dintre FCSB și Inter Descaldes: două persoane au fost deposedate de un tricou și două eșarfe

Doi tineri, membri ai galeriei CSA Steaua, au fost reținuți după ce au deposedat alți doi bărbați, prin acte de violență, de articole vestimentare și accesorii inscripționate cu simbolurile unui club de fotbal.

Joi, 4 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc la data 10 iulie 2025. Secția 21 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că „doi tineri ar fi deposedat alți doi bărbați, prin acte de violență, de articole vestimentare și accesorii inscripționate cu simbolurile unui club de fotbal”.

Potrivit surselor, este vorba de un tricou și două eșarfe cu inscripția FCSB și ULTRAS. Cei doi agresori au fost identificați, sunt doi tineri, membri ai galeriei CSA Steaua.

Cercetările au fost preluate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente. Cei doi tineri au fost depistați și reținuți.

„În urma activităților desfășurate au fost identificați doi tineri, bănuiți de comiterea faptei. Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 4 septembrie 2025, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București. Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața magistraților cu propunere legală”, a transmis Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată”.