CFR Cluj își regăsește forma: 2-1 cu Hermannstadt, după o secetă de trei luni

CFR Cluj a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (1-1), duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

CFR a obținut a doua sa victorie, la aproape trei luni de la prima (2-1 cu Unirea Slobozia, pe 13 iulie). Clujenii veneau după șapte egaluri și trei eșecuri.

FC Hermannstadt are o victorie și patru eșecuri în ultimele cinci etape. Sibienii au deschis scorul prin Dragoș Albu (10), care a deviat cu boltă, la colțul lung, mingea centrată de Jair, din corner.Louis Munteanu a egalat cu un șut de la 18 metri (24), conform Agerpres.

Kosovarul Lindon Emerllahu (55) a marcat golul victoriei, după ce a fost lansat de Munteanu. Munteanu a trimis și balonul în bară (45). Oaspeții au avut șansa de a mai înscrie o dată, dar Luca Stancu a ratat incredibil (80), după o acțiune a lui Nana Antwi.FC CFR 1907 Cluj - AFC Hermannstadt 2-1 (1-1), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca.

Au marcat: Louis Munteanu (24), Lindon Emerllahu (55), respectiv Dragoș Albu (10).

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (București);

Arbitri asistenți: Cosmin Vatamanu (București), Mihăiță Necula (București);

Al patrulea oficial: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare)Arbitru video: Iulian Dima (București); Arbitru asistent video: Andrei Antonie (București)Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Viorel Ilinca (Pitești) - LPF.