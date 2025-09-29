Meciul care schimbă pentru o seară programul transportului public într-un oraș important. Anunțul făcut de CTP

Mai multe linii de autobuz, troleibuz și tramvai vor avea programul schimbat pentru o seară, cu ocazia unui meci de fotbal. Din acest motiv s-a decis prelungirea graficelor de circulație, pentru preluarea suporterilor, pe 5 linii de autobuz, 4 de troleibuz și două de tramvai.

Universitatea Cluj și CFR Cluj se întâlnesc pe „Cluj Arena”, luni, 29 septembrie, de la ora 21:00, în derby-ul Superligii. Pentru că la meci este așeptată o asistență numeroasă, Compania de Transport Public Cluj (CTP), a luat măsura schimbării graficelor de circulație pentru mijloacele de transport în comun care trec în zona respectivă sau în imediata apropiere.

„Cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj - CFR Cluj 1907 ce se va desfășura pe Cluj Arena în data de 29 septembrie, CTP Cluj - Napoca anunță prelungirea graficelor de circulație până la ora 23:15, pentru preluarea suporterilor, pe următoarele linii: autobuze: 21, 24B, 30, 31 și 35, troleibuze: 1,3,6 și 25 și tramvaie -101 și 102. Reamintim călătorilor că pot utiliza după ora 23:00 și liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ța Gării – Str. T. Vuia) ale căror programe pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy”, au informat reprezentanții CTP.