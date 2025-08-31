CFR Cluj - FCSB, derby încins. Cele două rivale rămân în zona retrogradării după remiza din Gruia

CFR Cluj şi FCSB, vicecampioana și câștigătoarea titlului în sezonul trecut, au terminat nedecis, 2-2 (2-1), duminică seara, în Gruia. După 8n etape din Superliga, cele două formații rămân pe locuri de baraj, la coada clasamentului.





Gazdele au deschis scorul prin Damjan Djokovic (19), fost jucător al roș-albaștrilor, cu o lovitură de cap la cornerul executat de Meriton Korenica. Campioana a egalat prin Florin Tănase (43 - penalty), după un henţ comis în propriul careu de Anton Kresic, acordat în urma arbitrajului video.

Ardelenii au intrat la pauză în avantaj, după golul lui Lindon Emerllahu (45+1), după ce portarul Ştefan Târnovanu respinsese şutul lui Andres Sfaiţ. Repriza a doua a însemnat un asalt permanent al oaspeților la poarta lui Hindrich, cu CFR Cluj nemaicontând în atac. FCSB a reușit până la urmă egalarea, prin Juri Cisotti (87), cu o lovitură de cap la centrarea lui Risto Radunovic.

FCSB a cerut penalty în prelungiri

Însă doar atât, chiar dacă în al patrulea minut de prelungire au cerut penalty la o lovitură a mauritanului Aly Abeid în fața lui Adrian Şut. Cum cornerul nu fusese încă executat, iar mingea nu era în joc, arbitrul Colțescu a dictat doar cartonaș roșu pentru fotbalistul ardelenilor, nu și penalty.

Ambele formații sunt într-o criză evidentă de rezultate, rămânând la coada clasamentului din Superliga și după etapa a 8-a. FCSB nu a mai câştigat de şase etape în campionat (patru înfrângeri, două egaluri), la fel ca adversara de aseară, care are trei egaluri şi trei eşecuri.

Chiricheș, dat afară din lot

Veteranul Vlad Chiricheș a fost dat afară din lot de Gigi Becali, după ce patronul l-a umilit, scoțându-l de pe teren în minutul 29. ”La 36 de ani i-am prelungit contractul, rămâne în club. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă doar ca să respecți un jucător. E simplu: nu a mai jucat nimic, atât a putut. Îl ținem în club, dar gata, nu trebuie să joace Chiricheș și echipa să piardă”, a declarat finanțatorul campioanei.

CFR Cluj - FCSB 2-2 (2-1)

Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

Au marcat: Djokovic (19), Emerllahu (45+1)/ Tănase (43 - penalty), Cisotti (87).

Cartonaş roşu: Aly Abeid (CFR, 90+4).