Avantaj masiv pentru FCSB și Craiova în competițiile europene. Modificare importantă la UEFA

UEFA a anunțat noi schimbări în ceea ce privește regulamentul ce ține de desfășurarea competițiilor europene. Comitetul executiv din cadrul forului european a venit cu o veste extrem de bună pentru FCSB și Universitatea Craiova, cele două reprezentante ale României în fazele principale din Europa League, respectiv Conference League

Campioana României și formația din Bănie s-au calificat în grupe și, în primă fază, au fost nevoite să trimită lista de jucători pe care urmau să se bazeze până la finalul lunii septembrie a acestui an.

Această listă nu mai putea fi schimbată până la fazele eliminatorii ale competițiilor europene.

În prezent, Comitetul executiv al UEFA s-a răzgândit și a decis ca, în sezonul 2025/2026, cluburile să aibă posibilitatea să înlocuiască un jucător care este accidentat sau este afectat de o boală pe termen lung, în fiecare rundă a fazei principale.

Lista UEFA poate fi modificată până în etapa a 6-a

Oficialii UEFA doresc ca drumul formațiilor ce urmează să evolueze în competițiile europene să nu fie sabotat din cauza unor potențiale accidentări nedorite.

„Comitetul Executiv a aprobat un amendament la regulamentul competițiilor masculine de club UEFA 2025/26 pentru a permite înlocuirea temporară a maximum unui jucător cu accidentare sau boală pe termen lung în timpul fazei principale, până la etapa a 6-a, inclusiv.

Motivul modificării este de a se asigura că listele de jucători nu sunt reduse pe nedrept și că jucătorii vor fi protejați de presiunea suplimentară a volumului de jocuri!”, se arată pe site-ul oficial UEFA.

Lotul final al lui FCSB pentru Europa League

Portari: Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea, Lukas Zima

Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan

Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam.

Programul complet al celor de la FCSB din Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB, 25 septembrie, ora 19:45

Etapa 2: FCSB - Young Boys, 2 octombrie, ora 19:45

Etapa 3: FCSB - Bologna, 23 octombrie, ora 19:45

Etapa 4: FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00.

Lotul Craiovei pentru cele șase meciuri din Conference League

Portari: Silviu Lung Jr., Laurențiu Popescu, Matei Goga, Alexandru Glodean, Pavlo Isenko

Fundași: Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Vasile Mogoș, Nikola Stevanović, Adrian Rus

Mijlocași: Florin Ștefan, Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Lyes Houri, Carlos Mora, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei

Atacanți: Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, David Barbu, Luca Băsceanu, Steven Nsimba.

Universitatea Craiova debutează în deplasare cu Rakow

Programul formației pregătite de Mirel Rădoi în Conference League este următorul:

Runda 1: Rakow - Universitatea Craiova, 2 octombrie, 22:00

Runda 2: Universitatea Craiova - Noah, 23 octombrie, 22:00

Runda 3: Rapid Viena - Universitatea Craiova, 6 noiembrie, 22:00

Runda 4: Universitatea Craiova - Mainz, 27 noiembrie, 19:45

Runda 5: Universitatea Craiova - Sparta Praga, 11 decembrie, 19:45

Runda 6: AEK Atena - Universitatea Craiova, 18 decembrie, 22:00.