Avantaj masiv pentru FCSB și Craiova în competițiile europene. Modificare importantă la UEFA

0
0
Publicat:

UEFA a anunțat noi schimbări în ceea ce privește regulamentul ce ține de desfășurarea competițiilor europene. Comitetul executiv din cadrul forului european a venit cu o veste extrem de bună pentru FCSB și Universitatea Craiova, cele două reprezentante ale României în fazele principale din Europa League, respectiv Conference League

Vești bune pentru Universitatea Craiova și FCSB Foto/Arhivele Adevărul
Vești bune pentru Universitatea Craiova și FCSB Foto/Arhivele Adevărul

Campioana României și formația din Bănie s-au calificat în grupe și, în primă fază, au fost nevoite să trimită lista de jucători pe care urmau să se bazeze până la finalul lunii septembrie a acestui an.

Această listă nu mai putea fi schimbată până la fazele eliminatorii ale competițiilor europene.

În prezent, Comitetul executiv al UEFA s-a răzgândit și a decis ca, în sezonul 2025/2026, cluburile să aibă posibilitatea să înlocuiască un jucător care este accidentat sau este afectat de o boală pe termen lung, în fiecare rundă a fazei principale.

Lista UEFA poate fi modificată până în etapa a 6-a

Oficialii UEFA doresc ca drumul formațiilor ce urmează să evolueze în competițiile europene să nu fie sabotat din cauza unor potențiale accidentări nedorite.

„Comitetul Executiv a aprobat un amendament la regulamentul competițiilor masculine de club UEFA 2025/26 pentru a permite înlocuirea temporară a maximum unui jucător cu accidentare sau boală pe termen lung în timpul fazei principale, până la etapa a 6-a, inclusiv.

Motivul modificării este de a se asigura că listele de jucători nu sunt reduse pe nedrept și că jucătorii vor fi protejați de presiunea suplimentară a volumului de jocuri!”, se arată pe site-ul oficial UEFA.

Lotul final al lui FCSB pentru Europa League

Portari: Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea, Lukas Zima

Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan

Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam.

Programul complet al celor de la FCSB din Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles - FCSB, 25 septembrie, ora 19:45

Etapa 2: FCSB - Young Boys, 2 octombrie, ora 19:45

Etapa 3: FCSB - Bologna, 23 octombrie, ora 19:45

Etapa 4: FC Basel - FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie - FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB - Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb - FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB - Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00.

Lotul Craiovei pentru cele șase meciuri din Conference League

Portari: Silviu Lung Jr., Laurențiu Popescu, Matei Goga, Alexandru Glodean, Pavlo Isenko

Fundași: Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Vasile Mogoș, Nikola Stevanović, Adrian Rus

Mijlocași: Florin Ștefan, Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Lyes Houri, Carlos Mora, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei

Atacanți: Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, David Barbu, Luca Băsceanu, Steven Nsimba.

Universitatea Craiova debutează în deplasare cu Rakow 

Programul formației pregătite de Mirel Rădoi în Conference League este următorul:

Runda 1: Rakow - Universitatea Craiova, 2 octombrie, 22:00

Runda 2: Universitatea Craiova - Noah, 23 octombrie, 22:00

Runda 3: Rapid Viena - Universitatea Craiova, 6 noiembrie, 22:00

Runda 4: Universitatea Craiova - Mainz, 27 noiembrie, 19:45

Runda 5: Universitatea Craiova - Sparta Praga, 11 decembrie, 19:45

Runda 6: AEK Atena - Universitatea Craiova, 18 decembrie, 22:00.

