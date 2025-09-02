Ștefan Baiaram a fost convocat, în premieră, la naționala României. Reacția sinceră a jucătorului craiovean

Ștefan Baiaram (22 de ani), legitimat la Universitatea Craiova, face parte din lotul echipei naționale de fotbal a României, convocat de către Mircea Lucescu pentru cele două acțiuni programate în luna septembrie.

Mircea Lucescu (80 de ani) a decis că tânărul este demn să reprezinte România, atât în amicalul cu Canada, cât și în partida directă cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, programate pe data de 5, respectiv 9 septembrie.

„Este un pas mare în cariera mea!”

Jucătorul echipei din Bănie a fost chemat pentru prima dată la națională și își dorește să nu dezamăgească. Baiaram a fost luat prin surprindere de decizia selecționerului României, conform interviului acordat site-ului oficial FRF.

„Convocarea a fost o bucurie foarte mare, nu mă aşteptam. M-a luat şi pe mine prin surprindere domnul selecţioner. Îmi doresc din tot sufletul să fac parte din acest grup şi voi da 100%.

Am avut o mică accidentare în meciul cu Petrolul, dar acum sunt mult mai bine, sunt dornic de a munci şi de a face performanţă, mă gândesc doar la echipa naţională.

Am un moral foarte bun, am încredere foarte mare. Sper să arăt la fiecare antrenament acest lucru la echipa naţională. Mă bucur că sunt într-un moment foarte bun. E un pas mare în cariera mea şi mă bucur foarte mult că l-am făcut!", a afirmat acesta.

„Îmi doresc să particip la Mondial cu echipa națională. O să mă impun ca jucător!”

Baiaram crede cu tărie în șansele de calificare ale României la Cupa Mondială din 2026. Tânărul are încredere că va fi primit cum se cuvine în vestiarul „băieților galbeni”.

„Îmi doresc să particip la un Campionat European, la un Campionat Mondial cu echipa naţională, îmi doresc să fac rezultate bune, să mă impun ca jucător şi sper că aceste lucruri să urmeze.

Cred foarte mult în calificarea la Mondial, chiar dacă sunt pentru prima oară la echipa naţională. Am urmărit meciurile şi cu siguranţă dacă vom fi uniţi vom face lucruri frumoase!", a mai spus jucătorul echipei craiovene, potrivit Agerpres.

Lotul de 26 de jucători al României ales de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Craiova l-a adus astăzi pe sătmăreanul Adrian Rus (29 de ani), ultima oară la Pisa. Fundașul a semnat un contract valabil pe o perioada de un an.