Ștefan Baiaram, șansa la o nouă viață: „Nu mi-am dorit milă!”. Din curtea școlii, jucător de bază la Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram (25 de ani) este, actualmente, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul condus de către Mirel Rădoi. În sezonul recent încheiat, atacantul a reușit să marcheze 12 goluri în tricoul Universității Craiova, dar și să paseze decisiv de patru ori.

Baiaram și-a reînnoit contractul cu formația din Bănie în anul 2020. Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă până în vara anului viitor.

Universitatea Craiova a debutat cu o remiză în cadrul noului sezon 2025/2026 de Superliga. Alb-albaștrii s-au întors cu un singur punct acasă, din deplasarea la Arad, 3-3 cu UTA.

„Nu mi-am dorit milă!

„Decarul” oltenilor are o poveste de viață parca desprinsă dintr-un film trist, dar cu un final legendar. Tânărul în vârstă de 22 de ani a fost adoptat la vârsta de șase luni, din cadrul unui orfelinat din Craiova. Visul de a deveni fotbalist s-a conturat la vârsta de cinci ani jumătate, atunci când a bătut pentru prima dată mingea în curtea școlii.

„Nu am nicio problemă să spun. M-am născut la Băilești, iar la șase luni jumătate am fost transferat la un orfelinat din Craiova. Acolo am fost adoptat de această familie minunată. Datorită tatălui meu am ajuns ceea ce sunt astăzi. Familia te sprijină cel mai mult. Când eram mic nu discutam despre acest subiect, nu voiam să fiu privit cu milă. Nu am dorit să am anumite beneficii din prisma situației în care mă aflam!”, a admis Baiaram, conform interviului acordat în primul număr al broșurii oficiale Universitatea Craiova, „SUPERLEI”.

„La șase ani mi s-a spus că nu pot continua... Eram doar un copil!”

Atacantul alb-albaștrilor și-a descoperit pasiunea pentru fotbal în copilărie, cu ajutorul fratelui său mai mare. A fost diagnosticat cu suflu sistolic și obiectivul de a deveni fotbalist urma să fie doar un vis neîmplinit.

„Printr-o anumită conjunctură am ajuns la fotbal. Unul dintre frații mei era portar, m-am dus la câteva antrenamente cu el și mi-a plăcut extrem de mult. Asta trebuia să fac, am simțit, avem doar cinci ani jumătate. El nu a continuat.

La ceva timp după, a trebuit să iau o pauză de un an. Am fost la control și am descoperit o problemă la inimă. Aveam suflu sistolic. Să auzi la șase ani că nu mai poți continua... a fost un sentiment foarte ciudat pentru un copil. Nu înțelegeam de ce mi se întâmplă asta mie. Îmi puneam tot felul de întrebări. Am revenit după pauză. A fost cea mai bună decizie din viața mea!”, a mai admis jucătorul oltenilor.

„Viața mea a însemnat Craiova Maxima!”

Ștefan Baiaram și-a dorit dintotdeauna să joace pentru echipa orașului său. Tânărul a recunoscut că nu a putut să doarmă nopți întregi în momentul în care a aflat că urma să debuteze oficial pentru „Știința”.

„Am crescut cu Craiova Maxima. Tatăl meu avea CD-uri acasă, DVD-uri și mereu le urmăream. Mi-am dorit din suflet să joc aici, prima dată am fost pe stadion la șase ani. Am fost la un meci, Craiova – Dinamo, am câștigat atunci cu 2-0. Pentru mine era doar un vis să îmbrac tricoul acestei echipe. Când am ajuns să joc nu mi-a venit să cred, nu am dormit câteva zile când am auzit că debutez.

Numărul pe care îl port astăzi, 10, este cu totul special. Am avut acest număr la copii, la juniori și la echipa a doua, peste tot. Am fost ți sunt fan Lionel Messi, a fost visul meu să port acest număr!”, a mai mărturisit atacantul.

Pentru Universitatea Craiova urmează partida cu FC Argeș, programată vineri seară, 18 iulie, de la ora 21.30, pe Stadionul „Ion Oblemenco”.