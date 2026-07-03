Amenințat cu moartea în urma eliminării de la Mondial, fostul selecționer al Coreei a fugit din țara natală

Criza provocată de eliminarea premature a Coreei de Sud de la Cupa Mondială continuă să producă efecte puternice. În centrul scandalului se află fostul selecționer Hong Myung-bo, care a fost surprins în ultimele ore pe aeroport, pregătindu-se să plece spre Statele Unite.

Vizibil afectat de evenimentele din ultimele zile, tehnicianul a încercat să evite atenția publicului și a presei. Potrivit informațiilor publicate de sportal.bg, Hong Myung-bo a fost supus unui val de amenințări cu moartea după eșecul naționalei sud-coreene la turneul final, iar situația l-ar fi determinat să părăsească țara de teama pentru propria siguranță.

Revenire de coșmar în Coreea de Sud

Revenirea delegației sud-coreene după eliminarea de la Cupa Mondială s-a transformat într-un moment extrem de dificil. Hong Myung-bo și o parte dintre jucători au ajuns marți dimineață pe aeroportul din Incheon, sperând să evite reacțiile suporterilor după eșecul de la turneul final.

Planul nu a funcționat însă. Zeci de fani i-au așteptat la sosire și și-au exprimat nemulțumirea prin huiduieli și proteste. Presiunea asupra fostului selecționer a crescut și mai mult după ce acesta și-a prezentat demisia la doar o zi de la eliminare.

Hong Myung-bo a fost criticat inclusiv de președintele Coreei de Sud, iar mai multe grupuri de suporteri au cerut ca acesta să nu mai antreneze niciodată în țară. Situația a devenit și mai gravă după apariția unor amenințări cu moartea la adresa fostului selecționer, caz care face în continuare obiectul unei anchete.