Cea mai râvnită jucătoare de tenis din ierarhia WTA și-a speriat fanii. Depresia post-accidentare i-a pus capăt: „Mă simt pierdută. Mă întreb dacă voi reuși!”

Paula Badosa trece printr-o perioadă dificilă în carieră. Jucătoarea din Spania a scris un mesaj lung pe Instagram, la câteva zile după ce a pierdut clar în turul doi la Miami Open, în fața tinerei Iva Jovic (18 ani), 2-6, 1-6.

După acest rezultat slab, fosta numărul 2 mondial a coborât în clasament până pe locul 113 WTA, ieșind din Top 100. Acum are la dispoziție aproximativ două săptămâni ca să urce din nou în prima sută, pentru a evita să joace în calificări la Roland-Garros.

„Am impresia că nu mai pot controla vocile din interiorul meu!”

Chiar dacă spune că este hotărâtă să își revină, Badosa recunoaște că nu îi este ușor și că are și momente în care se îndoiește de ea.

„Un lucru știu sigur: voi lupta întotdeauna cu toată puterea. Voi face tot ce este necesar. Ştiu că sunt departe de nivelul meu maxim, dar ştiu şi că acest potenţial este încă în mine. Frica, această blestemată frică. Cât de teribilă este! Uneori, am impresia că nu mai pot controla vocile din interiorul meu. Emoţiile sunt prea numeroase şi mă simt copleşită. Îndoiala mă invadează şi mă simt pierdută într-un ocean de emoţii!”, a scris Paula Badosa, potrivit news.ro.

„Nu voi fi amintită pentru numărul de titluri câștigate!”

Paula Badosa are probleme medicale care o afectează serios. Ea suferă de o accidentare mai veche la spate, o leziune cronică, care nu îi permite, în acest moment, să joace la cel mai bun nivel.

Totuși, reușise să revină puternic la începutul lui 2025, când a intrat din nou în Top 10 mondial, pentru prima dată după octombrie 2022. Din păcate, după această revenire, accidentarea a reapărut și i-a dat din nou planurile peste cap.

„Sunt zile în care mă simt plină de energie, iar în altele muntele mi se pare de neînvins… şi mă întreb dacă voi reuşi. Nu voi fi amintită pentru numărul de titluri câştigate, ci pentru asta. Pentru momentele acelea. Pentru a dovedi că Paula este capabilă să întoarcă soarta. Încă o dată, voi dovedi că pot întoarce soarta.

Va fi dificil, dar promit să perseverez până când voi reuşi. De aceea, sunt încă aici. Pentru că voi demonstra, încă o dată, că pot reuşi. Va fi foarte dificil, dar promit să perseverez până voi reuşi. Şi chiar dacă lucrurile nu decurg conform planului şi există o mie de păreri diferite… voi continua!”, a promis Paula Badosa.